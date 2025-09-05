Vrhunski (ženski) tenis v Tivoliju

Na glavni turnir sta glede na uvrstitev na lestvici WTA že uvrščeni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, povabilo organizatorja pa so prejele Polona Hercog, Dalila Jakupović in Pia Lovrič . Rezervi sta Kristina Novak in Nika Radišič . Povabilo za nastop v kvalifikacijah sta prejeli Kristina Novak in Alja Senica . Številne slovenske igralke bodo nastopile tudi v igri dvojic.

Arina Sabalenka tretjič zapored v finalu za 'zmenek' z Amando Anisimovo

Med prijaveljenimi igralkami so tudi: Anna Bondar (Mad), Dalma Galfi (Mad), Bernarda Pera (ZDA), Ella Seidel (Nem) in številne ostale vrhunske igralke, ki so na lestvici WTA uvrščene med 100. in 200. mestom.

Prvo dejanje turnirja bo že v nedeljo, ko sta ob 17. uri na sporedu žreb in novinarska konferenca.