Vrhunski (ženski) tenis v Tivoliju

Ljubljana, 05. 09. 2025 11.19 | Posodobljeno pred 14 minutami

Med 8. in 14. septembrom 2025 bo v Ljubljani potekal že peti WTA turnir v Sloveniji, WTA 125 Zavarovalnica Sava Ljubljana. Na igriščih Javnega zavoda Šport Ljubljana v prelepem okolju Tenis centra Tivoli bo kot prva nosilka nastopila lanska zmagovalka, Švicarka Jill Teichmann, poleg nje pa tudi številne slovenske igralke.

Polona Hercog
Polona Hercog FOTO: AP

Na glavni turnir sta glede na uvrstitev na lestvici WTA že uvrščeni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, povabilo organizatorja pa so prejele Polona Hercog, Dalila Jakupović in Pia Lovrič. Rezervi sta Kristina Novak in Nika Radišič. Povabilo za nastop v kvalifikacijah sta prejeli Kristina Novak in Alja Senica. Številne slovenske igralke bodo nastopile tudi v igri dvojic.

Med prijaveljenimi igralkami so tudi: Anna Bondar (Mad), Dalma Galfi (Mad), Bernarda Pera (ZDA), Ella Seidel (Nem) in številne ostale vrhunske igralke, ki so na lestvici WTA uvrščene med 100. in 200. mestom.

Prvo dejanje turnirja bo že v nedeljo, ko sta ob 17. uri na sporedu žreb in novinarska konferenca.

