Vrnitev legendarne dirke: sinova za poklon legendi, bodo padli tudi rekordi?

Ideja o vrnitvi legendarnih planinskih rid je zorela več let, načrti pa so postali realnost, ko sta moči združila predsednik Avtomoto kluba Atom Lovro Čuden in osemkratni državni prvak v reliju Rok Turk, tokrat v vlogi predsednika organizacijskega odbora. "Že pred leti smo prišli na idejo, da bi obudili to legendarno dirko. Ideja je zorela kar nekaj let, predvsem finančno, organizacijsko, kadrovsko itd.," nam je pred začetkom Gorsko-hitrostne dirke Planina povedal Čuden.

Dokončna odločitev o izvedbi dirke je padla jeseni lani. In nato je sledilo organizacijsko "tekmovanje" s časom. V kratkem času so morali namreč pripraviti vse potrebno za izvedbo zahtevnega športnega dogodka, ki pa ne bi predstavljal le nostalgičnega obujanja zgodovine, temveč bi predstavljal projekt, ki se bo nadaljeval še leta. Načrt je bil ustvarjen - dirki, ki je svojo zgodbo nazadnje pisala v začetku novega tisočletja, bodo povrnili ugled, obenem pa dirkačem in gledalcem ponudili tudi nekaj novega. "Nismo odkrivali tople vode. Povabili smo ljudi, ki že imajo znanje in izkušnje z organizacijo dirk, tako pri pripravi proge kot pri varnosti in logistiki," je dejal Turk ter dodal, da so se posamezni birokratski zapleti pojavili tudi tik pred začetkom dirke, a da so vse ovire uspešno in pravočasno odpravili.

Nekaj starega, nekaj novega in pa polno adrenalina

Ena največjih posebnosti in novosti prenovljene GHD Planina je nov tekmovalni koncept. Organizatorji bodo namreč v enem vikendu izpeljali kar dve ločeni dirki državnega prvenstva. "Model je v Sloveniji morda res unikat, a v tujini smo to že izkusili," nam je povedal Čuden, ki poudarja, da je to prednost tako za dirkače in organizatorje kot tudi gledalce: "Prideš na eno dirko, odpelješ pa dve tekmovanji."

Rok Turk tokrat v vlogi organizatorja. FOTO: Aljoša Kravanja

Turk je dodal, da so želeli na ta način dirkačem ponuditi več voženj in več kilometrov za manj denarja, gledalcem pa za ceno vstopnice več dogajanja. "Poskušamo delati z roko v roki, da imajo na koncu vsi nekaj do tega," je dejal. Prav zaradi tega bodo dirkači tako v soboto kot nedeljo opravili po dva treninga in nato še po dve tekmovalni vožnji, vmes pa bodo za dodatno atrakcijo za gledalce poskrbele še drift, reli in taksi vozila. Obiskovalci se bodo tako lahko po zaprti progi zapeljali s profesionalnimi vozniki in izkusili občutke, ki so sicer rezervirani za tekmovalce. Za gledalce pa bo poskrbela tudi narava. "Te naravne tribune so res enkratne. Gledalcem zagotavljajo veliko prostora in izjemen pogled na ovinkasto progo," je povedal Čuden.

Planinska proga namreč velja za eno bolj atraktivnih slovenskih gorsko-hitrostnih tras. Dobrih 3700 metrov dolg odsek ponuja kombinacijo hitrih odsekov, tehnično zahtevnih ovinkov in velikih višinskih razlik. "Proga je tehnična, hitra, z zahtevnimi ovinki in ni ponavljajoča. To je dirkačem zelo všeč," je povedal predsednik kluba Atom, ki pričakuje tudi zelo visoke hitrosti: "Mislim, da bodo najhitrejši potrebovali okoli dve minuti, kar pomeni zelo visoko povprečno hitrost."

Poklon zgodovini in zadnjemu zmagovalcu

GHD Planina nosi tudi močan zgodovinski in čustveni naboj. Zadnjo dirko na tej progi je osvojil pokojni dirkač Slavko Dekleva, eden najbolj prepoznavnih slovenskih dirkačev tistega časa. Organizatorji so se zato odločili, da letos na poseben način počastijo njegov spomin. V predvozilih bosta nastopila njegova sinova Igor in Jaka Dekleva. "S tem bosta naredila nekakšen zaključek, z njunim sodelovanjem pa bomo izrazili tudi čast družini in pa seveda tudi dirki. Ljudje se tega še vedno spominjajo," je povedal Čuden.

Predsednik Avtomoto kluba Atom Lovro Čuden FOTO: Aljoša Kravanja

Organizatorji poudarjajo, da so tudi domačini vrnitev dirke sprejeli izjemno pozitivno, kar se je pokazalo že v petek, ko so glavno cesto skozi naselje zaprli za promet, na njej pa so zavladali dirkalniki in formule. Bokse so preplavili tudi številni obiskovalci in si z zanimanjem opazovali 58-erico tekmovalnih vozil. "Za dva dni se bomo znebili motoristov," je šaljive besede domačinov, ki so veseli ponovne oživitve dogodka, ki je nekoč veljal za pomemben del športnega dogajanja v okolici, delil sogovornik.

'Ne smemo dovoliti, da bi nekoč prvenstvo vozili v tujini'

Rok Turk je ob tem opozoril na zmanjševanje števila gorsko-hitrostnih dirk v Sloveniji. "Tu gre za obstoj avtomoto športa v Sloveniji, za obstoj gorskih dirk. Vsaka domača prireditev za avtošport v Sloveniji pomeni plus in stremeti moramo k temu, da bi imeli vsaj dve tretjini dirk doma. Ne smemo dovoliti, da bi prišlo do tega, da bi nekoč prvenstvo vozili v tujini," je jasen večkratni državni prvak v reliju. Po njegovih besedah je pomembno, da slovenski dirkači dobijo dovolj domačih prizorišč, saj so stroški nastopanja v tujini precej višji. Organizatorji zato upajo, da bi Planina v prihodnjih letih postala stalnica državnega prvenstva. "Ko se lotiš takšne organizacije, tega gotovo ne delaš samo za eno leto. Gledamo dolgoročno," je še dodal.

Čeprav je torej letošnja izvedba za organizatorje predvsem preizkus, želijo z dogodkom postaviti temelje za prihodnost. Idej za nadaljnji razvoj je po njihovih besedah še veliko. "Za prvo leto smo želeli narediti nekaj, kar je obvladljivo. Idej za naprej pa je še ogromno," je dejal Turk. Oba sogovornika se sicer strinjata, da je slovenski avtošport trenutno v zelo kakovostnem obdobju, še posebej slovenski reliji, hkrati pa poudarjata, da je treba podobno energijo nameniti tudi gorsko-hitrostnim dirkam. Turk pa je ob tem prepričan tudi, da je prav kontinuiteta ključna za prihodnost panoge, saj da lahko le z dobrimi prireditvami in kontinuiteto pričakujemo več tekmovalcev, več zanimanja in več podpore.

Varnost ostaja na prvem mestu

Čeprav organizatorji želijo ustvariti atraktiven dogodek za gledalce, poudarjajo, da je varnost še vedno absolutna prioriteta. Obiskovalce zato prosijo, da upoštevajo navodila redarjev in organizatorjev ter spremljajo dirko le z "varnih mest", je opozoril Turk.

Podobno tudi Čuden, ki je dejal, da morajo obiskovalci za prioriteto postaviti svojo varnost in varnost vseh okoli sebe. Za organizacijo dogodka sicer skrbi več kot 200 ljudi, od sodnikov in redarjev do tehničnih ekip in vodstva dirke. Organizatorji bodo oba dneva pred začetkom pregledali celotno progo, preverili stanje cestišča in odstranili morebitne nevarnosti.