Vrniti Nemkam za boleč poraz v Parizu

Izbranke selektorja Dragana Adžića so na prvenstvu stare celine odigrale šest tekem in zabeležile tri zmage. Zmagama v prvem delu v Innsbrucku proti Slovakinjam (37:24) in Avstrijkam (25:24) so po napredovanju v drugi del na Dunaj dodale še uspeh proti Švici (34:25). Premoč so morale priznati le favoriziranim tekmicam Norvežankam (26:33) v prvem delu ter proti Nizozemkam (22:26) in Dankam (26:33) v glavnem delu tekmovanja.

To na lestvici skupine 2 zadošča za četrto mesto, Nemčija je peta z nekoliko slabšo razliko med danimi in prejetimi zadetki. Na vrhu so Norvežanke z osmimi, sledita pa Danska in Nizozemska s po šestimi točkami. Na dnu je Švica, ki je brez točk. Ob dvoboju Slovenija - Nemčija bosta še tekmi Švica - Norveška in Nizozemska - Danska. Na deveti nastop med evropsko elito se je močno pomlajena slovenska vrsta podala s skromnimi napovedmi. Želela si je preboj v drugi del, med najboljših 12 reprezentanc, selektor pa je možnost tega dosežka enačil z uspehom uvrstitve na olimpijske igre.