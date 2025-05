Vroči Bulega zmagovito končal prvo nedeljsko preizkušnjo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dva policista vidita moškega, ki je skočil z mosta v Dravo. Prvi policist hitro skoči za njim in ga potegne na breg. Samomorilec gre še enkrat na most in še enkrat skoči. Prvi policist še enkrat skoči za njim in ga spet reši iz vode. Samomorilec ne čaka niti trenutka, vzame vrv in se obesi na prvo drevo. Prvi policist gre naprej, kot da se ni nič zgodilo. Drugi policist mu reče: »Hej, mu ne boš pomagal?« Prvi policist reče: »Poslušaj! Dvakrat sem ga potegnil iz vode, kje se pa suši, je pa njegov problem!«