Vroči Rubljov z naslovom na Dunaju do uvrstitve v London

23-letni Andrej Rubljov je v finalu premagal dve leti starejšega Italijana Lorenza Sonega s 6:4 in 6:4. Slednji tako ostaja pri enem naslovu v karieri – Antalya 2019, nastop v finalu pa je bil njegov vrhunec leta, še posebej po tem, ko je izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij. S 7:5 v tretjem nizu ga je premagal Aljaž Bedene, Sonego, ki je nato izločil Novaka Đokovića, pa je v glavnem žrebu nastopil kot srečni poraženec.

Rubljov je letos nastopil v petih finalih in vse dobil. Osvojil je Sankt Peterburg, Hamburg, Adelaide in Doho. Pred tem ima še naslova v Moskvi (2019) in Umagu (2017). S štirimi naslovi v 2020 se lahko pohvali Novak Đoković, dva pa so osvojili Alexander Zverev, Ugo Humbert, Rafael Nadal, Gael Monfils in Cristian Garin.