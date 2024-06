Vsaj eden bo sedmo sezono zapovrstjo nadaljeval niz 'slovenskih' zmag v LP

Vsaj eden od Slovencev bo tako sedmo sezono zapovrstjo nadaljeval niz "slovenskih" zmag v ligi prvakov. Blaž Janc in Domen Makuc sta z Barcelono slavila dva naslova v sezonah 2020/21 in 2021/22, medtem ko bi bila tako za Aleksa Vlaha kot njegov klub to prva lovorika v zgodovini. Skupno se je doslej 26 Slovencev podpisalo pod zmago v Ligi prvakov, največ (14) seveda ob naslovu Celja Pivovarne Laško v sezoni 2003/04. Zadnji z naslovom prvaka je Marko Bezjak minulo sezono z Magdeburgom. Rokometaši Barcelone se bodo še 17. borili za elitno evropsko krono. Doslej so, kot poroča STA, 11-krat slavili in petkrat igrišče zapustili sklonjenih glav.

Odločilne tekme v ligi prvakov ostajajo v Kölnu

Krovna evropska rokometna zveza EHF je pred začetkom letošnjega zadnjega dejanja lige prvakov sporočila, da je s tem mestom podaljšala sodelovanje pri izvedbi turnirjev. Po novem bodo, kot še piše STA, o evropskem prvaku v Kölnu odločali vse do leta 2029. Dosedanja pogodba je to nemško mesto in EHF zavezovala do leta 2026. Kot so še sporočili iz EHF, zgodba o uspehu Lige prvakov in zaključnega turnirja v dvorani Lanxess Arena, ki sprejme skoraj 20.000 gledalcev, traja že od leta 2010. Leta 2029 bo tako na vrsti že jubilejna 20. izvedba.



Liga prvakov, zaključni turnir, prenos na VOYO:

15.00 Magdeburg - Kiel (tekma za tretje mesto)



18.00 Aalborg - Barcelona (finale)