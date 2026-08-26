Vsaj eden od štirih trpi zaradi degenerativnih sprememb možganov

Ker pa je bolezen mogoče diagnosticirati šele po smrti, je njeno razširjenost v ligi NFL težko izmeriti. Da bi zapolnili to vrzel, so ameriški raziskovalci preučili primere nekdanjih igralcev lige NFL, ki so umrli med letoma 2016 in 2021 v različnih starostnih obdobjih.

Raziskovalci so ugotovili, da so proučevani igralci trpeli za kronično travmatsko encefalopatijo (CTE). Gre za napredujočo možganska bolezen, ki nastane zaradi ponavljajočih se poškodb glave in udarcev, možganskih pretresov, skozi daljše časovno obdobje. Simptomi vključujejo agresivnost, nenadne spremembe razpoloženja in izbruhe besa, depresijo ter hudo tesnobo.

Od teh 878 posameznikov jih je 235 darovalo svoje možgane, kar je raziskovalcem omogočilo pregled tkiva in iskanje patoloških sprememb in bolezenskih znakov CTE. Diagnozo so potrdili pri skoraj četrtini, 24,5 odstotka, umrlih igralcev, kažejo rezultati, objavljeni v eni najuglednejših, najstarejših in najbolj branih splošnih medicinskih revij na svetu British Medical Journal (BMJ), ki jo izdaja založba v lasti Britanskega zdravniškega združenja.

"Skoraj četrtina vseh nekdanjih igralcev lige NFL, ki so umrli med letoma 2016 in 2021, je imela ob smrti nevropatološke spremembe, povezane s CTE," ugotavljajo avtorji. Čeprav teh podatkov "ni mogoče neposredno razlagati kot odraz razširjenosti CTE med vsemi nekdanjimi igralci", ti podatki opozarjajo na verjetno podcenjevanje tveganj povezanih z udarci v glavo med igralci, v uvodniku poudarjata profesorja Tobias Kurth in Richard Riley, ki pri študiji sicer nista sodelovala.

Liga NFL povezave med tem športom in CTE ni priznala vse do leta 2016, ko je sprejela ukrepe za zmanjšanje tveganj in nekdanjim igralcem izplačala odškodnine.