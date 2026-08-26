Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Vsaj eden od štirih trpi zaradi degenerativnih sprememb možganov

London, 26. 08. 2026 08.13 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
STA
Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers

Vsaj eden od štirih igralcev najvišje lige ameriškega nogometa, lige NFL, trpi zaradi degenerativnih sprememb možganov, kažejo izsledki študije, ki temelji na analizi možganov nekdanjih igralcev, je poročala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Raziskovalci so ugotovili, da so proučevani igralci trpeli za kronično travmatsko encefalopatijo (CTE). Gre za napredujočo možganska bolezen, ki nastane zaradi ponavljajočih se poškodb glave in udarcev, možganskih pretresov, skozi daljše časovno obdobje. Simptomi vključujejo agresivnost, nenadne spremembe razpoloženja in izbruhe besa, depresijo ter hudo tesnobo.

Ker pa je bolezen mogoče diagnosticirati šele po smrti, je njeno razširjenost v ligi NFL težko izmeriti. Da bi zapolnili to vrzel, so ameriški raziskovalci preučili primere nekdanjih igralcev lige NFL, ki so umrli med letoma 2016 in 2021 v različnih starostnih obdobjih.

Preberi še Hud pretep moštev NFL: sledi visoka denarna kazen

Od teh 878 posameznikov jih je 235 darovalo svoje možgane, kar je raziskovalcem omogočilo pregled tkiva in iskanje patoloških sprememb in bolezenskih znakov CTE. Diagnozo so potrdili pri skoraj četrtini, 24,5 odstotka, umrlih igralcev, kažejo rezultati, objavljeni v eni najuglednejših, najstarejših in najbolj branih splošnih medicinskih revij na svetu British Medical Journal (BMJ), ki jo izdaja založba v lasti Britanskega zdravniškega združenja.

"Skoraj četrtina vseh nekdanjih igralcev lige NFL, ki so umrli med letoma 2016 in 2021, je imela ob smrti nevropatološke spremembe, povezane s CTE," ugotavljajo avtorji. Čeprav teh podatkov "ni mogoče neposredno razlagati kot odraz razširjenosti CTE med vsemi nekdanjimi igralci", ti podatki opozarjajo na verjetno podcenjevanje tveganj povezanih z udarci v glavo med igralci, v uvodniku poudarjata profesorja Tobias Kurth in Richard Riley, ki pri študiji sicer nista sodelovala.

Liga NFL povezave med tem športom in CTE ni priznala vse do leta 2016, ko je sprejela ukrepe za zmanjšanje tveganj in nekdanjim igralcem izplačala odškodnine.

ameriški nogomet nfl

Tamara Zidanšek čakata še dve oviri na poti na OP ZDA

24ur.com Igralec iz Talentov v belem izgublja bitko z neozdravljivo ALS: koliko pacientov pa pri nas?
Vizita.si 12 načinov, kako ohranjati možgane mlade
24ur.com Alzheimerjeva bolezen uničuje celice
Vizita.si Je to lahko prvi znak demence?
Bibaleze.si Vaši možgani po porodu niso več isti
Vizita.si Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Vizita.si Lahko debelost vpliva na možgane?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zaklenjena resnica
26. 08. 2026 10.32
Bolje od povprečja prebivalcev ZDA ?
Odgovori
0 0
asdfghjklč
26. 08. 2026 09.22
Kakšen je ta odstotek šele pri boksarjih.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907