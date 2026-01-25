Naslovnica
Drugi športi

'To je nekaj, kar daje zadovoljstvo, sploh za svojo domovino in grb'

Malmö, 25. 01. 2026 18.36 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
Simon Valant STA
Uroš Zorman

Slovenska rokometna reprezentanca je z izjemno pomembno zmago proti Madžarski (35:32) naredila velik korak proti polfinalu evropskega prvenstva, po tekmi pa so igralci in selektor poudarjali predvsem eno - karakter ekipe. Čeprav predstava ni bila popolna, je Slovenija znova dokazala, da zna zmagovati tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih.

Slovenski selektor Uroš Zorman po tekmi ni skrival ponosa nad varovanci, ki so po zaostanku ob polčasu našli pot do preobrata: "Nobene tekme ni enostavno voditi, je pa enostavno biti trener takšne ekipe. Ponosen sem na fante. To je nekaj, kar daje trenerju zadovoljstvo, sploh za svojo domovino in grb."

Selektor Uroš Zorman
Selektor Uroš Zorman
FOTO: RZS

Zorman je izpostavil fizično zahtevnost obračuna. "Vsako tekmo moramo dati vse od sebe, se raztrgati do zadnjega atoma moči. Na drugi strani je bila čvrsta Madžarska z veliko kilogrami in centimetri, mi pa malo manjši, zato smo porabili ogromno energije."

Kljub temu je bil selektor zadovoljen z rotacijo in širino kadra: "Širino imamo in to se je znova pokazalo. Kar smo izželi danes, bomo skušali nadoknaditi do naslednje tekme."

Statistika Slovenija - Madžarska
Statistika Slovenija - Madžarska
FOTO: Sofascore.com

Kapetan Blaž Janc, strelec desetih zadetkov in najkoristnejši igralec tekme, je poudaril, da Madžari Slovencev niso presenetili z agresijo, temveč s taktično postavitvijo: "Presenetili so nas z igro sedem na šest, zaradi česar nismo mogli priti do svoje prepoznavne agresivne obrambe. Ko enkrat nisi najboljši v obrambi, pade tudi samozavest v napadu."

Preberi še Slovenija s fantastičnim Jancem do pomembne zmage proti Madžarom

A ravno v drugem polčasu je Slovenija pokazala svojo največjo moč: "Ko smo povedli, smo prednost tudi zadržali in pokazali karakter. Vsi smo verjeli v zmago. To ni bila naša najboljša tekma, ampak energija v ekipi nas je nosila."

Janc je posebej izpostavil vlogo celotne ekipe in klopi: "Tudi igralci, ki vstopijo le za napad ali obrambo, se počutijo kot del ekipe. Ekipa je vedno na prvem mestu."

Samokritičen je bil Domen Novak, ki je priznal, da Slovenija v prvem polčasu ni bila prava: "Ena slabših tekem na prvenstvu. Nismo našli prave energije, bili smo prazni. Tekma ni bila posebej gledljiva, a na koncu štejejo točke."

Domen Novak
Domen Novak
FOTO: Profimedia

Novak je razkril, da v garderobi ob polčasu ni bilo potrebe po ostrih besedah: "To je bil eden mirnejših odmorov na prvenstvu. Samo pogledati smo se morali v oči in v glavah poiskati energijo, ki je manjkala."

Pomemben del preobrata je bil tudi vratar Jože Baznik, ki je v drugem polčasu zbral več ključnih obramb. Tudi sam je v ospredje postavil ekipni duh: "Kar me najbolj veseli, je karakter celotne ekipe. Od prve do zadnje minute smo verjeli v zmago. Ravno zato nas je tu 16, da enkrat potegne eden, drugič drugi."

Baznik je dodal, da je Slovenija Madžarsko v nadaljevanju prisilila v napake: "V drugem polčasu smo jih prisilili, da niso več mogli igrati tako, kot so želeli."

Slovence po veliki zmagi v torek čaka obračun s Hrvaško, dan pozneje pa še z Islandijo.

rokomet slovenija madžarska evropsko prvenstvo zorman janc

Slovenija s fantastičnim Jancem do pomembne zmage proti Madžarom

KOMENTARJI4

Lenart Čaubi
25. 01. 2026 19.46
Super
Odgovori
0 0
Ales Lozar
25. 01. 2026 19.39
bravo fantje tako se igra.🙏👍🇸🇮🇸🇮🇸🇮
Odgovori
0 0
Teofil
25. 01. 2026 19.21
Lepa borbena igra,poklon
Odgovori
0 0
simc167
25. 01. 2026 18.51
bravo fantje, kapa dol!
Odgovori
+1
2 1
