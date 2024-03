Rokometašice Krima Mercatorja v soboto čaka prva tekma kvalifikacij za nastop v četrtfinalu elitne Lige prvakinj. Ob 18. uri se bodo v Stožicah pomerile proti Bukarešti. Ljubljančanke so v skupini B zasedle peto mesto in bodo posledično prvi obračun kvalifikacij odigrale pred domačim občinstvom. Povratni dvoboj bo na sporedu v nedeljo, 24. marca. Prenos rokometnega spektakla bo na Kanalu A in VOYO.

V prvem delu so Ljubljančanke, ki jih s klopi vodi črnogorski strateg Dragan Adžić, šestkrat zmagale, enkrat remizirale in sedemkrat izgubile. "Dolg premor smo skušali maksimalno izkoristiti. Nekaj rokometašic je imelo reprezentančne obveznosti, nekaj ne," je pred izjemno pomembnim obračunom dejal trener Adžić, ki ima nekaj težav s kadrom. Veliko je poškodovanih in obolelih igralk. "Tri dni pred velikim spopadom smo izpeljali prvi trening po nekaj mesecih, ko smo trenirali vsi skupaj. Zdravstveni karton ekipe je pozitiven. Najbolj zdrave igralke se bodo v soboto borile na parketu. Vse bomo dali od sebe, da bo prva tekma le motivacija pred drugo."

Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Začetek sezone je bil bolj obetaven, saj so po prvih treh krogih s prav toliko zmagami vodile na lestvici, nato pa na naslednjo zmago čakale šest krogov. Po dveh porazih proti Esbjergu in Ikastu so v zadnjem krogu le potrdile napredovanje v izločilne boje z zmago proti ekipi Zaglebie Lubina. Krimovke so torej to sezono nastopale po principu toplo-hladno, do uresničitve velikopoteznih ciljev, pred sezono je bil tak nastop na zaključnem turnirju četverice v ligi prvakov, pa je prva ovira romunska zasedba.

Tekmice iz Bukarešte se lahko pohvalijo s pestro zasedbo, v kateri izstopata vratarka svetovnih in olimpijskih prvakinj, Francozinja Laura Glauser, ter Romunka Cristina Neagu (72 golov). Tu sta še Norvežanki Emilie Arntzen (50 golov) in Vilde Ingstad (49 golov) ter še ena Francozinja Grace Zaadi, ki se po koncu te sezone seli prav h Krimu.

Elizabeth Omoregie je slovenska reprezentantka. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V zasedbi Bukarešte igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, ki se je šele pred kratkim vrnila po dolgotrajni poškodbi kolena, z izbrano vrsto pa je igrala tudi v nedavnem ciklu kvalifikacij za nastop na EP proti Franciji. Romunke so nevarne z vseh položajev, v skupini A pa so zasedle četrto mesto. Osvojile so 17 točk za osem zmag in en remi po 14 dvobojih. V enem od zadnjih krogov so v gosteh presenetile tudi madžarski Györ, ki je eden od glavnih favoritov za osvojitev naslova.