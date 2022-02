Vse drugo kot gladka zmaga proti Turkinjam bi bilo za Krimovke prava katastrofa

Pred tem so ostale tudi brez tekme s Kristiansandom, na zadnjih dveh odigranih pa doživele poraza z Györom in Odensejem. Krimovke po daljšem premoru zdaj čaka pravi evropski test, v katerem bodo njihove nasprotnice članice turškega Kastamona, s katerim so v gosteh zmagale za gol. Turška ekipa sicer trenutno zaseda zadnje mesto v skupini B in še čaka na prvo zmago v elitnem tekmovanju. Med najboljšimi igralkami je Črnogorka Jovanka Radičević, ki je s 64 goli tudi najboljša strelka turške zasedbe. Če bodo Krimovke v soboto uspešne, bi prednost pred Turkinjami povečale na sedem točk, hkrati pa ohranile stik z zasedbo Sävehofa, ki ob odigrani tekmi več trenutno zaseda šesto mesto. "Zdaj je vzdušje dobro, ko smo se po vseh težavah končno zbrale. Bilo je težko delati v takšnih razmerah, ko so se nekatere vračale, pa druge zbolele ali se poškodovale. Dobro delamo, komaj čakamo na tekmo, še posebej, ker je res pomembna, mislim pa, da imamo toliko kakovosti, da bomo na koncu zmagale," je pričakovanja strnila srbska vratarka Jovana Risović. "Ponavljam, v takšnih okoliščinah, ko vsak dan manjkala kakšna igralka, je bilo težko delati, a to je zdaj za nami in res treniramo kvalitetno. Ker smo že dolgo brez tekme, komaj čakamo, da odigramo tekmo, ki je za nas zelo pomembna. Verjamem, da imamo kvaliteto za zmago. Pričakujem napeto tekmo, v Turčiji smo bile boljše nasprotnice, a smo bile nenatančne v napadu. V soboto moramo to izboljšati in biti zbrane do konca tekme," je še dodala izkušena vratarka Ljubljančank.