'Vse igralke vemo, kaj je naša naloga, zakaj smo tukaj in zakaj se borimo'

V glavni del tekmovanja se bodo uvrstile tri najboljše izbrane vrste in se nato pomerile z najboljšimi tremi iz skupine C (Norveška, Avstrija, Južna Koreja in Grenlandija), četrtouvrščena reprezentanca pa bo tekmovanje nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

"Z Islandijo smo se v zadnjih letih že pomerile. Deluje kot najšibkejši člen v naši skupini, a ne moremo reči, da gre za slabo ekipo. Na Norveškem bo vsaka tekma poglavje zase. Gremo tekmo po tekmo, najprej Islandija, potem Angola, o Franciji bomo razmišljali po koncu druge tekme," je pragmatična Mavsarjeva.

"Zavedamo se, da bo v skupinskem delu tekmovanja najbolj zahtevna tekma proti Franciji, izjemno pomembni pa bosta tekmi proti Islandiji in Angoli. Na vse tekmice se bomo temeljito pripravili in jih analizirali do najmanjših podrobnosti. Upam, da bomo v tem uspešni," meni Mavsarjeva.

"Zaradi vseh zdravstvenih težav znotraj reprezentance je bilo morda dobro, da nismo igrale nobene pripravljalne tekme. Načrtovani sta bili proti Franciji in Južni Koreji, a se je selektor odločil drugače. To je lahko plus, včasih tudi minus, glede na vse okoliščine je bilo bolj modro, da smo se 'zaprle' v našo dvorano in se posvetile same sebi," je še dodala Mavsarjeva, ki je bila zaradi bolezni tudi sama lep čas zunaj tekmovalnega in trenažnega procesa, zadnji del reprezentančnih priprav v Ljubljani pa je opravila v celoti in je nared za zahtevne preizkušnje v Skandinaviji.

Mavsarjeva je doslej odigrala 90 reprezentančnih tekem. Na tem seznamu je trenutno na 14. mestu, po učinkovitosti pa je na visokem šestem mestu s 332 doseženimi goli. Na klubski sceni je največ časa preživela v dresu Krima Mercatorja, preizkusila pa se je tudi v tujini, kjer je igrala za Vardar iz Skopja iz Severne Makedonije in madžarski Siofok.