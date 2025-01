Vse o Kubancih: Prvi nasprotniki slovenskih rokometašev

Kuba se je prvič po letu 2009 vrnila med svetovno elito, potem ko je lani maja zmagala na prvenstvu Severne Amerike in Karibov v Mehiki. Kubanci so omenjeni turnir, ki se je odvil šele četrtič, osvojili drugič, pri tem pa so bili izredno dominantni, saj so vseh šest tekem zmagali z več kot devetimi goli razlike.

Večji del kubanske zasedbe si kruh služi v klubih na Kubi, v Španiji in na Portugalskem, medtem ko trije rokometaši zastopajo tudi klube iz Francije, Hrvaške in Severne Makedonije. Prvo ime je član Vardarja, Hanser Michel Rodriguez, levo krilo Kube, ki je bil na prvenstvu Severne Amerike in Karibov izbran za najboljšega posameznika.