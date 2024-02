Alja Varagić: Vse je odvisno od nas, na druge tekme nimamo vpliva

Ekipe od tretjega do šestega mesta čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

Lubin doslej še ni osvojil niti točke, a je v 2024 precej dvignil raven igre. V zadnjih dveh krogih je namučil tako Rapid Bukarešto (21:24) kot Kristansand (24:28) in tudi v Ljubljano ne bo prišel z belo zastavo. "Stanje na lestvici ne odraža njihovega realnega stanja. Igralke Lubina so v zelo dobrem ritmu. Pričakujemo zelo hitro igro, ena na ena so zelo agilne in že cel teden se pripravljamo na njihove dobre lastnosti. Upam, da bomo v soboto to pokazale in jih ustavile," je dodala Varagićeva.