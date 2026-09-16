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Vse poti vodijo v Zlatorog: v Celju gostuje močni Aalborg

Celje, 16. 09. 2026 18.12 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. M.F.
Slovenski superpokal: Trebnje - Celje

Brez celjskimi rokometaši je bržkone najtežji preizkus v dozdajšnjem delu nove sezone. Po tesnem porazu sredi prejšnjega tedna v Zagrebu, varovance trenerja Klemna Luzarja v četrtek - z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO od 18.35 naprej - čaka prvi domači obračun v elitni Ligi prvakov proti lanskemu polfinalistu omenjenega tekmovanja, močnemu danskemu Aalborgu.

Mlada celjska zasedba odšteva ure do prvega domačega evropskega spektakla v sezoni 2026/27. Tesen uvodni poraz v Zagrebu je pokazatelj, da si moštvo Klemna Luzarja več kot zasluži biti del najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Predtekmovalna skupina v nadaljevanju sezone ponuja same poslastice, začenši s četrkovo, ko bo v upajmo polnem Zlatorogu gostoval polfinalist lanske sezone v Ligi prvakov, danski Aalborg. "Na obračun z Danci se pripravljamo po ustaljenem programu, zavedajoč se kakovosti tekmeca. Gre za izjemno moštvo, ki bo prišlo k nam le z enim ciljem, in sicer, da osvoji poln izkupiček," se moči Dancev še kako dobro zaveda celjski strateg Klemen Luzar.

V celjskem taboru se od začetka sezone soočajo s poškodbami nekaterih nosilcev igre, ki jih je Luzar močno pogrešal že na uvodni evropski tekmi v hrvaški prestolnici. "Glede zdravstvenega kartona nismo v najboljšem stanju, a se trudimo zapolniti manjkajoče vrzeli, kolikor je mogoče v danem trenutku. O kakovosti Aalborga ni treba izgubljati odvečnih besed. To je ekipa, ki prihaja iz dežele aktualnih svetovnih in evropskih prvakov. Menim, da s tem povedal dovolj," se je nasmejal uspešni slovenski rokometni strokovnjak. 

V knežjem mestu se bo predstavila ena najbolj zvezdniških zasedb evropskega rokometa. V dresu danskega prvaka nastopajo številna velika imena svetovnega rokometa - med njimi brata Niklas in Magnus Landin, Sander Sagosen, Juri Knorr in Mads Hoxer, ob naštetih pa še vrsta danskih reprezentantov.

Trener celjskih rokometašev Klemen Luzar se dobro zaveda kakovosti danskega Aalborga.
Trener celjskih rokometašev Klemen Luzar se dobro zaveda kakovosti danskega Aalborga.
FOTO: Luka Kotnik

"Pomembno je, kako se jih bomo lotili. Svoje stvari moramo odigrati dobro. Moramo biti najboljša verzija samih sebe in na visoki ravni obdržati moralo. Ni tekmeca, ki ni premagljiv, in s takšno miselnostjo moramo vstopiti v tekmo," zaključuje Luzar.

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