Vse poti vodijo v Zlatorog: v Celju gostuje močni Aalborg

Mlada celjska zasedba odšteva ure do prvega domačega evropskega spektakla v sezoni 2026/27. Tesen uvodni poraz v Zagrebu je pokazatelj, da si moštvo Klemna Luzarja več kot zasluži biti del najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini.

Predtekmovalna skupina v nadaljevanju sezone ponuja same poslastice, začenši s četrkovo, ko bo v upajmo polnem Zlatorogu gostoval polfinalist lanske sezone v Ligi prvakov, danski Aalborg. "Na obračun z Danci se pripravljamo po ustaljenem programu, zavedajoč se kakovosti tekmeca. Gre za izjemno moštvo, ki bo prišlo k nam le z enim ciljem, in sicer, da osvoji poln izkupiček," se moči Dancev še kako dobro zaveda celjski strateg Klemen Luzar.