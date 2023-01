Vse, razen zmaga proti Čehinjam, bi bila prvorazredna senzacija

Krimovke imajo za zdaj osem točk in so sedme, najbližje so tekmice iz Bresta, ki imajo na šestem mestu točko več. Na vrhu pa so Bukarešta z 19, Kristiansand s 17 in Odense s 14.

Premoč so morale priznati prav vsem tekmicam, tudi Krimovkam. Na septembrskem srečanju v Rocknet Areni v češkem Chomutovu so bile tigrice boljše s končnim rezultatom 42:29. Izjemna ekipna predstava jih je popeljala do najvišjega števila golov na eni tekmi najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja v zgodovini ljubljanskega kluba. Pred "povratno" tekmo so ljubljanske rokometašice prejšnji teden gostovale na Madžarskem in pri Ferencvarosu izgubile s 26:37. Popotnica za naslednjo domačo tekmo tako ni bila najboljša, še posebej, ker so Ljubljančanke spet padle na sedmo mesto v skupini, ki ne omogoča nadaljevanja sezone. "Na Madžarskem smo dobili najpomembnejšo lekcijo te sezone, a prepričan sem, da nam bo pomagala. Zavedati se moramo, kako smo drug drugemu pomembni. Če bomo ostali povezani, verjamem, da lahko dosežemo naš prvi cilj – uvrstitev v osmino finala EHF Lige prvakinj. Zdaj nas najprej čaka srečanje s češkim Banikom, ki ga moramo kljub vsemu spoštovati. Tako kot vse ostale ekipe. Pripravili smo se najbolje, kar lahko, saj po nedeljski tekmi sledita še obračuna z Vipersom Kristiansandom in CSM Bucuresti," pred tekmo s Čehinjami pravi Dragan Adžić.