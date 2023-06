Vse slovenske kajakašice in vsi kajakaši v Tacnu do polfinala

Kajakaši in kajakašice so opravili kvalifikacije na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Ljubljani. V sobotni polfinale so se uvrstili vsi trije Slovenci, Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Lin Hočevar, prav tako so bile uspešne vse tri Slovenke, Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak.

Eva Terčelj je brez dotika vratc kvalifikacije končala na drugem mestu in v sobotni polfinale zre z dobrimi občutki. "Zadovoljna sem, kako mi je uspelo najti hitrost in kako sem uspela odveslati to vožnjo, na tem lahko gradim in grem z dobrimi občutki naprej," je dejala. O pričakovanjih glede sobotne tekme sicer tretjeuvrščena na lestvici ICF ni želela govoriti: "Zagotovo si vsak želi priti čim dlje, vendar se s tem ne obremenjujem. Predvsem želim uživati v vožnjah in hitrosti, da bom na koncu zadovoljna." icon-expand Eva Terčelj FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Ajda Novak je na kvalifikacije prišla po preboleli bolezni in je vesela, da se ji je uspelo v polfinale uvrstiti že s prvo vožnjo: "Nisem pri močeh, ta teden sem bila bolna, tako da zdaj lahko malo več počivam," je dejala. Uvrstitev v polfinale jo je pravzaprav nekoliko presenetila, saj se je dvakrat dotaknila vratc: "A je zadoščalo za uvrstitev naprej, tako da je vse v redu." icon-expand Ajda Novak FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Eva Alina Hočevar, ena od današnjih polfinalistk v kanuju, je bila v prvi vožnji 22. in je morala še enkrat na progo. Hitrejša od Eve Terčelj je bila le Avstralka Jessica Fox, ki je tudi favoritka za današnjo finalno preizkušnjo v kanuju, na tretjem mestu je kvalifikacije končala Francozinja Eva Pietracha. icon-expand Eva Alina Hočevar FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Med slovenskimi kanuisti je bil najuspešnejši Lan Tominc na petem mestu, Žiga Lin Hočevar je zasedel deseto mesto, Peter Kauzer pa 19. Slednji z nastopom ni bil preveč zadovoljen. "Edini plus je, da sem se po prvi vožnji uvrstil naprej," je bil realen. Kot je dodal, ga je pri četrtih vratcih odneslo, kar mu je pobralo zelo veliko moči in zadnjih nekaj vratc ni mogel več veslati. "Tako je to v Tacnu – če ti čoln ne steče, se lahko ubijaš in poskušaš vse, pa ne bo šlo," je povzel, a vseeno ohranil nekaj optimizma: "Upam, da sem tega Jokerja izkoristil, pa da bo jutri dosti boljše." icon-expand Peter Kauzer FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Manj težav je imel s progo Tominc. "Vožnja je bila stabilna, hitra, imela je vse lastnosti, da je na koncu čas v redu," je dejal. "Malo je odvisno tudi od sreče," je priznal in dodal, da gre na progo vedno z velikim spoštovanjem: "Se mi zdi, da je to nekaj, kar je treba narediti, da na koncu sestaviš vožnjo tako, kot je treba. Pred sobotnim polfinalom se ne obremenjuje, cilj je sestaviti vožnjo, s katero bom zadovoljen, pa dati vse od sebe." icon-expand Lan Tominc FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Med moškimi je bil najhitrejši v kvalifikacijah Italijan Giovanni de Gennaro pred Čehom Jakubom Krejcijem in Francozom Leom Vuittonom.