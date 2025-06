'Vse tri judoistke so potrdile kandidaturo za OI v Los Angelesu'

To je bil osnovni razlog, da je v madžarski prestolnici nastopila le četverica tekmovalcev. Predvsem ženski del je pustil dober vtis. Metko Lobnik je po seriji suverenih zmag v polfinalu kategorije do 78 kg ustavila olimpijska prvakinja iz Italije Alice Bellandi , ki je v Laslo Papp areni osvojila tudi naslov. V boju za bron je Lobnik nato storila veliko napako v boju Japonko Kurenoi Ikeda .

Po igrah v Parizu je v slovenski reprezentanci vsaj v letu 2025 prišlo do velike spremembe. Med olimpijci se vsaj zaenkrat na blazine niso vrnili Maruša Štangar, Anka Pogačnik in Enej Marinič , v zadnjem trenutku je nastop v Budimpešti odpovedala Andreja Leški , med dolgoletnimi reprezentanti manjka tudi Vito Dragić .

"Mislim, da je to že jedro ekipe za Los Angeles, ki ob primernem napredku tam lahko pričakuje tudi boj za zelo visoke uvrstitve," je prepričan trener Gregor Brod, sam nestrpen, kdo od olimpijcev se bo vrnil na tatamije. Izbrana vrsta ima zelo ozek vrh piramide, ki se je s poolimpijsko sezono še nekoliko zožal. Po drugi strani pa bo že čez 14 dni na kadetskem evropskem prvenstvu v konkurenci do 17 let nastopilo kar 12 tekmovalcev. Na prvenstvu do 21 let bosta vroči kandidatki za visoka mesta varovanki Marjana Fabjana Nika Tomc in Leila Mazouzi.