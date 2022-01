Vse več okužb na rokometnem EP na Madžarskem in Slovaškem

V drugem delu tekmovanja, ki bo od danes do 26. januarja v Budimpešti in Bratislavi, ne bo nastopila slovenska izbrana vrsta. V skupinskem delu tekmovanja v Debrecenu je zasedla tretje mesto za Dansko in Črno goro ter osvojila končno 16. mesto, kar je doslej njena najslabša uvrstitev na evropskih prvenstvih.

V slovenskem taboru so pred začetkom EP našteli dve okužbi, pozitivna sta bila vratarja Urban Lesjak in Aljaž Panjtar.