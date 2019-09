IZVRSTNO: dvojna slovenska zmaga na kraljevski etapi: Pogačar prvi, Roglič drugi

To je še druga etapna zmaga za komaj 20-letnega Tadeja Pogačarja na letošnji izvedbi Vuelte, potem ko se je veselil že na deveti etapi s koncem v Cortals d'Encampu. "Te zmage nisem pričakoval. Na začetku etape nisem pričakoval, da se bom tako dobro počutil na zadnjem klancu. Želel sem le preživeti. Po sedmi etapi nisem želel izgubljati preveč. Toda na koncu je bil to neverjeten dan zame," je v prvi izjavi po zmagi na 13. etapi povedal Pogačar. "Ko sem po radijski povezavi slišal, da nama z Rogličem nihče ne sledi, sem se zavedel, da imam lepo priložnost za zmago. A tekmovati z Rogličem je težko, če voziš ob njem, saj je zelo močen. Danes mi je to uspelo in zelo sem srečen," je še povedal mladi slovenski kolesarski up, ki se počasi levi šampiona. "Danes je bil zelo dober dan. O končni zmagi ne razmišljam. Mislim, da jo Roglič zelo, zelo dobro drži," je skromno zaključil član ekipe UAE Emirates.

Tri kilometre do konca je z rahlim napadom poskusil Tadej Pogačar (UAE Emirates), a so tekmeci, med katerimi je bil tudi nosilec rdeče majice Primož Roglič, njegov poskus pobega hitro netralizirali. Prva sta slabe tri kilometre do cilja odpadla Nairo Quintana (Movistar) in njegov moštveni kolega Alejandro Valverde. V ospredju je še dva kilometra in pol do konca vozil Francoz Pierre Latour (AG2R La Mondiale), a se mu je hitro približevala skupina z rdečo majico. Dobra dva kilometra do cilja sta se za pobeg odločila kar oba Slovenca – Pogačar in Roglič, ki sta si hitro privozila več kot sto metrov prednosti. Slovenski duo je Latoura ujel 1,5 kilometra do cilja, do konca pa s silovitim tempom pobegnil vsem tekmecem. Roglič je tako v skupnem seštevku še povišal prednost pred najbližjem zasledovalcem Valverdejem.