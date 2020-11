Roglič z drugim mestom povečal prednost v skupnem seštevku, Nielsenu etapna zmaga

Primož Rogličje 16. etapo končal kot drugi, potem ko je presenetljivo napadel v ciljnem sprintu, in je tako pred drugim Richardom Carapazom svojo prednost v skupnem seštevku povečal še za šest sekund. Ta pred zadnjima dvema preizkušnjama znaša 45 sekund. "Želeli smo si etapne zmage. Vsako priložnost, ki se nam ponudi, bomo skušali izkoristiti. Na koncu smo ukradli še nekaj sekund," je taktiko rdeče majice v cilju razlagal Rogličev ekipni kolegaGeorge Bennett.

Danski junak in nadaljevanje odličnih predstav moštva EF

Slovenskega asa je sicer v zadnjih metrih etape ugnal Marcus Cort Nielsen. 27-letni Danec je z zmago poskrbel za svojevrstni "hat-trick" ekipe EF Education First. Kar trije njeni kolesarji so na letošnji dirki po Španiji že zabeležili vsaj eno etapno zmago. Pred Nielsenom je to uspelo še Hughu Carthyjuin Michaelu Woodsu.

"Odlično sem tempiral zadnji sprint. Iz zadnjega ovinka sem prišel v dobri poziciji – ne na čelu glavnine, ampak tudi ne preveč v ozadju. V zadnjih metrih pa sem nato šel na vse ali nič. Iztisnil sem vse, kar sem imel," je razlagal danski kolesar."Zjutraj nisem niti pomislil na etapno zmago. Kakšnih 35 ali 40 kilometrov pred ciljem pa sem uvidel, da mi lahko uspe. V begu so sicer bili dobri kolesarji, a smo jih na srečo ujeli, tako da sem dobil svojo priložnost,"je še dodal.

Zmaga je za Nielsena še toliko bolj posebna, ker je pred Vuelto zbolel za koronavirusom in tako ni mogel opraviti načrtovanih priprav."V Španijo sem prišel praktično brez priprav, a se počutim odlično. In to mi je danes uspelo dokazati."