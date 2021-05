Vuelta 2022 se bo začela v Utrechtu

Prva etapa se bo z vožnjo na čas začela in končala v Utrechtu, tudi cilj druge bo v Utrechtu, kamor bo vodila iz Hertogenboscha v to četrto največje mesto v državi. Tretja etapa ima kot začetno in končno točko Bredo. Lani je bilo treba zaradi pandemije covida-19 Vuelto preseliti in tudi datumsko preložiti. Utrecht kot izhodišče je bil odpovedan, prav tako etape na Portugalskem. Poleg tega je imela tretja največja kolesarska dirka na svetu le 18 namesto 21 etap in je potekala od 20. oktobra do 8. novembra.

Letos ima Vuelta spet svoj klasičen datum od sredine avgusta do začetka septembra in se bo začela v Burgosu.