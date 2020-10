Vuelta: Bennett do etapne zmage, Roglič ostaja v rdečem

Drugo mesto je v sprintu zasedel Belgijec Jasper Philipsen, tretje pa ItalijanJakub Mareczko. Nemški sprinterski zvezdnik Pascal Ackermann je končal kot četrti.

Primož Roglič(Jumbo Visma) je zadržal vodstvo v skupnem seštevku, potem ko se je držal v ospredju glavnine in na koncu zasedel 19. mesto. V skupnem seštevku ima pet sekund prednosti pred Ircem Danom Martinom.

Bennett je v cilju zmagovalno taktiko razložil takole: "Pred etapo smo si v ekipi dejali, da moramo biti skupaj. Ko se je dirka lomila, nam je to uspevalo. Vsi so opravili izvrstno delo. Še več kolesarjev sem imel ob sebi, kot sem si mislil, da jih bom imel. Vsem bi se rad zahvalil, da so me pripeljali do cilja. Nato pa sem le storil tisto, kar se od mene pričakuje."

Okoli 100 kilometrov pred ciljem je glavnini nekoliko ponagajalo vetrovno vreme. Opaziti je bilo, da so vodilni vse bolj živčni, a se je veter nato na srečo vseh umiril, tako da med favoriti za rdečo majico ni bilo sprememb. Roglič tako nadaljuje tisto, kar je začel na prvi etapi in kar mu je uspelo že lani.