Vuelta brez Rogliča, kapetan ekipe Jumbo Visma bo Kruijswijk

To je namreč na svoji spletni strani že pred uradno predstavitvijo trase, ki sta se jo udeležila tudi kolumbijska kolesarja Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez, objavila ekipa Jumbo Visma. V letu 2020 bo tako rdečo majico v dresu Jumba napadal Steven Kruijswijk.

Poleg Nizozemske, uvodna etapa bo moštveni kronometer, bo obiskala še dve državi, in sicer Portugalsko, kar se bo zgodilo prvič po letu 1997, tam bosta dve etapi, tudi edina daljša od 200 km, in Francijo, kjer bo na sporedu ena od najtežjih etap z vzponom na sloviti Tourmalet, ki ga leta 2020 ne bo na programu Toura. "Španija je še vedno naš dom, kraj, ki nas spominja na to, od kod prihajamo in kam gremo, a nas tudi sili v to, da rastemo kot tekmovanje in se še naprej razvijamo,"je o raznolikosti dirke povedal direktor tekmovanjaJavier Guillen.