Vuelta: Etapo, ki jo je zaznamoval množični padec, dobil Sam Bennett

Padla tudi Pogačar in Valverde

Alejandro Valverde in Tadej Pogačar, ki sta Rogliču najbližje v skupnem seštevku, sta prav tako bila vpletena v padec, a z njima po prvih informacijah ni nič hujšega. V skupnem seštevku je razmerje med vodilnimi tremi ostalo nespremenjeno, medtem ko sta svoj zaostanek še nekoliko povečala Kolumbijca Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez. Pred kolesarji sta sedaj dve bistveno zahtevnejši gorski etapi v nedeljo in ponedeljek.



Za Samom Bennettom so se razvrstili Max Richeze (Deceuninck-Quick Step), Tosh Van der Sande(Lotto Soudal), Marc Sarreau (Groupama-FDJ) in Clément Venturini(AG2R La Mondiale). Za Irca je to druga etapna zmaga na letošnji izvedbi Vuelte.