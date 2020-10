Gaudu zmagovalec gorske etape, Roglič brez praske ostaja v rdečem

Gorska etapa je obetala veliko zanimivega dogajanja zaradi zelo strmega zaključka na prelaz Farrapono – ponekod je vzpon dosegel celo 13 odstotkov naklona. 16,5 kilometra do konca, kjer se je vzpon na omenjeni prelaz začel, so bili v ospredju ubežniki – poveljeval jim je Španec Marc Soler (Movistar) – s tremi minutami prednosti pred skupino z rdečo majico, ki jo je kljub protestom Ineosa in nekaterih drugih ekip nosil Primož Roglič. Dogajanje na vzponu je bilo relativno mirno vse do zadnjih petih brutalnih kilometrov. Skupina z rdečo majico je v primerjavi z ubežniki do pet kilometrov do cilja nadoknadila minuto in zaostajala 'le' dve minuti. V zadnjih petih kilometrih je v ubežni skupini napadel Movistarjev domačin Marc Soler, hitro pa se mu je priključil tudi Francoz David Gaudu (Groupama – FDJ). V ozadju je močna ekipa Jumba-Visme narekovala hud tempo, tako da je prednost ubežnikov kopnela. A ob napadu Solerja in Gauduja je omenjeni duo spet nekoliko povečal razliko do skupine z rdečo majico, v kateri je Richard Carapaz, prvi izzivalec Primoža Rogliča (po desetih etapah sta imela enak čas), štiri kilometre do cilja ostal sam, brez pomočnikov ekipe Ineos. Roglič je pred zadnjimi tremi kilometri imel precej več moštvenih kolegov ob sebi kot Ekvadorec.