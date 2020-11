Izjemno: Roglič za sekundo dobil kronometer in si povrnil rdečo majico

Carapaz in Carthy skušala omejiti zaostanek

Po drugem prostem dnevu na dirki po Španiji je bil na sporedu edini posamični kronometer na letošnji trasi. V vlogi izrazitega favorita je pred začetkom bil Primož Rogličv zeleni majici, ki je startal kot predzadnji. Za njim je dve minuti kasneje na progo šel še vodilni Carapaz.

Prvi pravi mejnik je postavil ob Rogliču drugi favorit za etapno zmagoRemi Cavagna, ki je progo prevozil v času 47:37. 25-letnik je v cilju iskreno povedal, da bo razočaran, če ga bo do konca sploh kdo prehitel. A Francozovih upov na zmagoslavje je bilo hitro konec, ko ga je Portugalec Nelson Oliveiraugnal za kar 48 sekund.

Le nekaj minut zatem, ko sta se na progo že podala tudi Roglič in Carapaz, je nov najboljši čas (46:40) postavilWilliam Barta iz moštva CCC. Američan je bil od prihodu v cilj najboljši tudi na obeh vmesnih časih (14:37 in 30:17). Carthyje na prvo vmesno merjenje prišel v času 14:48, dve sekundi počasnejši je bil za njim Roglič, še štiri pa Carapaz.

Sila izenačena vožnja favoritov se je nadaljevala tudi pri drugem vmesnem času. Potem ko je večino od prvih 30 kilometrov virtualno zaostajal za Carthyjem, je bil Roglič od kapetana ekipe EF Pro Cycling pri drugem merjenju boljši za sekundo. Ekvadorski as Carapaz pa je bil že nekoliko bolj v ozadju – 36 sekund za Barto in 19 za 31-letnim Kisovčanom.

Na koncu razlike majhne, tudi Carapaz in Carthy sta lahko zadovoljna

Ob minimalnih razlikah med pretendenti za rdečo majico so še toliko večji pomen dobile zamenjave koles, ki so jih kolesarji opravili pred začetkom 1,8-kilometra dolgega zaključnega vzpona. Na oko so vsi najboljši z menjavo opravili brez težav, še najbolj elegantno pa se je na običajno kolo prestavil Carthy, kar pa 26-letniku ni pomagalo, da bi do cilja prehitel do tedaj vodilnega Barto. Na koncu je za Američanom zaostal za 24 sekund, s čimer je bil vsekakor zadovoljen, saj ne slovi kot specialist za vožnje na čas.

Roglič pa je očitno najbolje prihranil za konec, saj je v zadnjem kilometru uspel nadoknaditi zaostanek za Barto. Kolesarja ekipe CCC, ki je bil tik pred svojo prvo profesionalno zmago kariere, je na koncu ugnal za pičlo sekundo. Zadnji je v cilj pripeljal Carapaz, ki je za svoj standard odpeljal odlično, a je za Rogličem kljub temu zaostal za 49 sekund.



Izidi, 13. etape (Muros - Mirador de Ezaro, 33,7 km):

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 46:39

2. Will Barta (ZDA/CCC Team) + 0:01

3. Nelson Oliveira (Por/Movistar) 0:10

4. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:25

5. Bruno Armirail (Fra/Groupama-FDJ) 0:41

6. Mattia Cattaneo (Ita/Deceuninck-Quick-Step) 0:46

7. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:49

...

13. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 1:17

16. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:43

- skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 49:16:16

2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:39

3. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:47

4. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 1:42

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:23

6. Wout Poels (Niz/Bahrain-McLaren) 6:15

7. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 7:14

8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 8:39

9. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana) 8:48

10. David de la Cruz (Špa/UAE Team Emirates) 9:23