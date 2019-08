Vuelta: Luka Mezgec odličen tretji, brez pretresov za Rogliča

Tretjo etapo od Ibija do Alicanteja so večji del krojili trije ubežniki Angel Madrazo, Hector Saez in Diego Rubio, katerih beg se je končal približno 40 kilometrov pred ciljem. Do konca etape je dirko nadzirala glavnina, v kateri so bili tudi vsi favoriti za najvišja mesta v skupnem seštevku. V samem zaključku je bil najhitrejši Sam Bennett, za katerim sta se razvrstila Edward Theuns in našLuka Mezgec.

"V nedeljo sem se počutil zelo slabo, danes pa me je v celoti dvignila moja ekipa. Po njeni zaslugi sem bil v pravem trenutku na pravem mestu, brez pomoči sotekmovalcev mi zagotovo ne bi uspelo zmagati na današnji etapi. Sprinterji iz ekipe Trek so predolgo čakali, sam pa sem izkoristil zadnji levi ovinek in si izboril zelo dober izhodiščni položaj za končni sprint in etapno zmago," je takoj ob prihodu v cilj dejal Bennett.

V skupnem seštevku je še naprej vodilni Nicolas Rochepred Nairom Quintano. Primož Rogličostaja na šestem mestu s 35 sekundami zaostanka, medtem ko je Tadej Pogačar še naprej 23.