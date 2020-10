Vuelta: Izagirre zmagovalec etape, Roglič izgubil rdečo majico

Domačin Ion Izagirre je zmagovalec šeste etape na dirki po Španiji. Slovenski as Primož Roglič je imel tokrat nekoliko slabši dan, zaostal je za minuto in 40 sekund ter tako izgubil majico vodilnega. To je prevzel Richard Carapaz, ki se je na zadnjem vzponu uspel odlepiti od Kisovčana.

Richard Carapazje cilj prečkal kot 12. z zaostankom 55 sekund, medtem ko je bil Primož Rogličz zaostankom minute in 38 sekund na koncu 20. V skupnem seštevku je tako Ekvadorec prevzel rdečo majico vodilnega. Drugi iz dirke po Franciji pa je padel na četrto mesto. Za vodilnim kolesarjem, sicer članom Ineos Grenadiers zdaj zaostaja 30 sekund. Drugi je v skupnem seštevku Britanec Hugh Carthy(EF Pro Cycling), ki je bil najboljši od favoriziranih kolesarjev in zdaj za vodilnim zaostaja 18 sekund. Tretji je IrecDan Martin(Israel Start-Up Nation), ki zaostaja še dve sekundi več. Več sledi!