Fuglsang dobil etapo, Roglič še povečal vodstvo proti Valverdeju

Že 15. etapa je bila hribovita in zahtevna (s štirimi vzponi prve kategorije), zmagal je kolesar moštva Jumbo-Visma,Američan Sepp Kuss, njegov moštveni kolega Primož Roglič pa je zadržal skupno vodstvo. Danes je kolesarje na 16. etapi čakala še ena zahtevna etapa. Na 144,4-kilometrski poti od Pravie do Alto do Cubille so jih čakali trije vzponi prve kategorije, ciljni v dolžini dobrih 18 kilometrov. Zaradi sobotnega padca je včeraj tudi postalo jasno, da Vuelte ne bo končal Luka Mezgec, ki si je greben kolčne kosti in sezona je zanj že končana.