Roglič po tretjo zaporedno zmago na Vuelti

Najžlahtnejše odličje je prišlo kot obliž na rane v zadnjem mesecu in pol za slovenskega asa. Na dirki po Franciji je moral namreč predčasno končati lov na skupno zmago po padcih v prvih etapah, nato pa je na olimpijskih igrah na cestni dirki zaradi krčev in zdravstvenih težav zabeležil 28. mesto.

Največji tekmec Rogliču bi utegnil biti zmagovalec dirke po Italiji, Kolumbijec Egan Bernal . Član Ineos Grenadiers je od majskega uspeha na Giru vse podredil nastopu na Vuelti, še zdaleč pa zmagovalec Toura 2019 ne bo edini Rogličev tekmec. Med glavne kandidate za visoka mesta strokovnjaki uvrščajo še Carapaza (Ineos Grenadiers), ki pa bo po tretjem mestu na Touru in nastopu na OI le stežka sledil ritmu najboljših v zahtevnem zadnjem tednu Vuelte, ter Britanca, Hugha Carthyja (EF Education-Nippo) in Adama Yatesa (Ineos Grenadiers).

Roglič v rdečo že takoj na začetku?

Sama trasa Vuelte bo zelo zahtevna, začela pa se bo s 7,1 km dolgo vožnjo na čas s krajšim vzponom, kar bi lahko ustrezalo Rogliču. Ta se je v zadnjih dveh letih že pošteno navadil na rdečo majico vodilnega in prav nič čudnega ne bi bilo, če bi pred katedralo v Burgosu slednjo znova oblekel.

Že v tretji etapi sledi prvi pravi test za favorite z vzponom na Picon Blanco (7,6 km/9,3 %). Rogliču bo na kožo pisan tudi zadnji kilometer četrte etape s sprintom navkreber. V šesti etapi bo na vrsti še težji zaključek na Cullero (1,9 km/9,4 %).

Dan kasneje sledi zaključni vzpon na Balcon de Alicante, pri čemer se zadnji štirje km navkreber postavijo s povprečnim naklonom 10 odstotkov. Ena težjih etap bo deveta pred prostim dnem, ko sledi zaključni vzpon na Alto de Velefique (13,2 km/6,4 %).

Naslednje tri etape so precej razgibane in bodo dale priložnost tako ubežnikom kot favoritom za skupno zmago, nato pa po ravninski etapi sledi 14. etapa od Don Benita do Pico Villuercasa (14,5 km/6,2 %), ki sredi poti vsebuje brutalni tri kilometre dolg in kar 14-odstotni vzpon na Collado de Ballesteros.

Pred prostim dnem bo na vrsti zahtevna 15. etapa s štirimi kategoriziranimi vzponi, po prostem dnevu pa tik pred koncem, v 18. etapi, sledi slovit stopničast vzpon na Covadongo (12,5 km/6,9 %). Kraljevska etapa bo zagotovo 19. od Salasa do vrha na zelo zahtevni Gamontiteiru (14,6 km/9,8 %). Vzpona San Llaurienzu (9,9 km/8,6 %) in Cobertoria (7,9 km/8,6 %) pa bosta že prej razredčila glavnino.

Predzadnji dan Vuelte bo ponudil zadnjo priložnost za iskanje sekund v 202,2 km dolgi etapi do Hervilla, zadnji dan pa bo na vrsti še 33,6 km dolg razgiban kronometer od Padrona do Santiaga de Compostele. V slavnem romarskem središču bo tako jasno, kdo bo zmagovalec 76. španske pentlje, dolga vožnja na čas pa bo ob utrujenosti ponudila poligon za velike razlike med favoriti.