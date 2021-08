Razplet etape krojil množični padec, Roglič zaostaja le še pet sekund

Na današnji etapi je bil poizkus bega neuspešen, saj je glavnina ujela tiste v ospredju. Glavnina je lovila Pelaya Sancheza (Burgos-BH), Oierja Lazkana (Caja Rural-Seguros RGA) in Xabierja Mikela Azparrena (Euskaltel-Euskadi). Zadnjega, ki so ga ujeli, je bil Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA) približno 15 kilometrov pred ciljem, Lazkano je bežal kar 169 kilometrov.

Slabih 12 kilometrov pred ciljem je sledil množični padec. Padcu so se izognili nekateri v ospredju in tudi tisti na repu kolone, kolesarji v sredini pa so končali na tleh, tudi v rdečo majico oblečeni Rein Taaramäe. Kar nekaj kolesarjev ni moglo nadaljevati etape, med njimi sta bila tudi Mikel Nieve (BikeExchange)in Romain Bardet (Team DSM). Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil v ospredju in se je padcu izognil.