Vujović brez dlake na jeziku: Če se ne uvrstimo na OI v Tokiu, bom verjetno bivši

"Fantom sem dal jasno vedeti, da je vsaka tekma zelo pomembna. Slovenija ni in nikoli ne bo v položaju, da bo izbirala svoje tekmece. Če nismo v stanju odigrati tekmo proti Nizozemski ali Estoniji na vrhunski ravni, potem nimamo kaj iskati na velikem tekmovanju," je bil po zadnji kvalifikacijski zmagi nad Estonijo v koprski dvorani Bonifika kot po navadi zelo odkrit selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović, ki se je sicer razveselil uvrstitve na prihodnje evropsko prvenstvo, na katerem se bodo med drugim delile vozovnice za olimpijske igre v Tokiu 2020.



"Zavedam se, da so vse oči uprte vame oziroma v moje delo. Nihče ni večen, verjemite, da si ne delam utvar glede tega. Sam bi si želel sicer še nekaj časa ostati za krmilom slovenske reprezentance, a najpomembnejši so rezultati. In če teh ni, je prvi na odstrelu trener. Če se denimo ne uvrstimo na olimpijske igre v Tokiu, bom najverjetneje že bivši. Ne vem, osebno verjamem, da dajem vse od sebe za to reprezentanco; če so reprezentanti zadovoljni z menoj, pa morate to vprašati njih," je bil vnovič neposreden nekoč najboljši rokometaš na svetu, ki je spregovoril še nekaj besed o slovenskem značaju obravnave tekem.