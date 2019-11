Vujović izgubil živce in znorel na Slovenca: Umri, da te ne vidim več

"Umri, je*** ti život, da te je***, umri že, da te ne vidim več," so bile besede, namenjene naj bi bile Slovencu Aleksu Vlahu, ki jih je Veselin Vujović, sicer tudi slovenski selektor, izrekel na torkovi tekmi med Meškovom Brestom in PPD Zagrebom v ligi SEHA (s 33:29 so bili boljši Belorusi). In to pred očmi kamer in ušesi mikrofonov.

Posnetek ostrega in neprimernega Vujovićevega izpada si lahko ogledate TUKAJ. Na vse skupaj se je na družbenih omrežjih ostro odzval nekdanji slovenski reprezentant Miha Žvižej ...