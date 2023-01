Vujović: Moj slog vodenja ekipe Zormanu nikoli ni bil všeč, zdaj pa vidim, da me v celoti posnema

Slovenske rokometaše v Krakovu med 18. in 22. januarjem čakajo tekme glavnega dela svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. V drugem največjem poljskem mestu se jim je pridružil tudi krožni napadalec Matej Gaber, ki ga je selektor Uroš Zorman naknadno poklical zaradi zdravstvenih težav Boruta Mačkovška.

Ponedeljkov poraz proti šestkratnim svetovnim ter trikratnim olimpijskim in evropskim prvakom iz Francije na zadnji tekmi skupinskega dela v Katovicah ni prinesel slabe volje med slovenske rokometaše.

Iranci so pod vodstvom Veselina Vujovića premagali Čile s 25:24 ter izgubili proti Črni gori z 31:34 in Španiji z 22:35. Črnogorec na klopi Irana je v preddverju hotela v Krakovu, kjer so nastanjene vse reprezentance, dejal, da ga čaka zelo čustven obračun, vlogo favorita pa je pripisal Slovencem.

Po dveh prepričljivih zmagah nad Savdijci in Poljaki ter porazu proti Francozom bodo svojo pravo vrednost pokazali v naslednjih treh dvobojih proti Irancem, Špancem in Črnogorcem, ki si bodo v dvorani Tauron od srede do nedelje sledili na dva dneva. Prav vsi se bodo pričeli ob 15.30, na njih pa želijo osvojiti čim večje število točk in si priigrati nastop v četrtfinalu. Slovenske rokometaše najprej čaka obračun z Iranci.

Po mednarodnem ratingu gre za najlažje tekmece, oteževalna okoliščina pa je, da jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Črnogorec, kot poroča STA, do najmanjših detajlov pozna igro slovenskih rokometašev, nekatere člane zdajšnjega roda pa je tudi popeljal do bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017.

Črnogorec na klopi Irana je v preddverju hotela v Krakovu, kjer so nastanjene vse reprezentance, dejal, da ga čaka zelo čustven obračun, vlogo favorita pa je pripisal Slovencem. "Slovenska reprezentanca je veliko boljša od iranske. Ima boljši igralski kader, tudi tekaško je bolj sposobna, kot trener ne morem niti pomisliti, da bi jo lahko presenetili v kakšnem segmentu igre. Za moje varovance bo sredina tekma proti Slovencem velik praznik in šola rokometa," je o sredini tekmi za STA dejal Vujović, ki je Irance na dvoboju proti Čilencem popeljal do prve zmage na svetovnih prvenstvih.