Vujović odstopil z mesta trenerja: Igralci niso imeli niti za sok in čokoladico

58-letni črnogorski strateg je z mesta vodje strokovnega štaba kluba odstopil po še drugem porazu z Vojvodino v končnici srbskega prvenstva in z minimalnimi možnostmi za naslov prvaka. "Igralcem sem že pred tekmo povedal, da bom odstopil v primeru poraza. Včeraj sem se jim zahvalil za sodelovanje. Tudi po prespani noči in kljub poskusom ljudi iz kluba, ki se trudijo, da bi me prepričali o nasprotnem, vztrajam pri svoji odločitvi," je na današnji izredni novinarski konferenci dejal Vujović.

"Gre tudi za moralno dejanje po dveh porazih in po dolgi in težki sezoni, ki je bila že od vsega začetka zame in za klub vse, le dobra ne. Na mojih plečih je bilo preveliko breme. Mislim, da prav nihče ni imel slabih namenov, nikomur ničesar nisem zameril, vendar sem delal v nenormalnih pogojih, ob ponavljajočih se velikih finančnih težavah, zato ne morem več. Rad bi se zahvalil igralcem, vsem ljudem v klubu, županu. Zaradi spleta okoliščin nismo mogli uresničiti načrta, ki smo si ga zadali," je razloge za nepreklicni odstop opisal Vujović.

Vujović je sicer pojasnil, da v klubu niso uresničili visokih ambicij, ki so mu jih predstavili, ko je prevzel klub na jugu Srbije. "Bili smo dogovorjeni za določene stvari, nato pa ob desetih zvečer izvem, da ne vemo, če bomo sploh dobili avtobus za odhod na tekmo. Igralci niso imeli denarja niti za sok ali čokoladico med postanki na poti, da ne govorim o tem, da jih mečejo iz stanovanj zaradi neplačanih najemnine. Kako naj motiviram igralce, da se borijo, da se trudijo na treningu oz. tekmi, ko pa ta dan ni nihče jedel ali pa ga mečejo iz stanovanja?" je bil Vujović precej bolj slikovit za Sportski žurnal.

V imenu kluba se je Vujoviću zahvalil športni direktor Slobodan Milosavljević: "Veselinu Vujoviću želimo največjo možno srečo z reprezentanco Slovenije in z nekim drugim klubom v drugačnih okoliščinah." Vujović je v Srbijo odšel iz Kopra, kjer je bil eno sezono, pred tem je vodil Zagreb. Od maja 2015 je selektor Slovenije. Pred kratkim se je s slovensko izbrano vrsto uvrstil na januarsko evropsko prvenstvo, ki bo v Avstriji, na Norveškem in Švedskem. Slovenijo junija čakata še tekmi z Latvijo in Estonijo. Na euru bodo Slovenci lovili vstopnico za olimpijske kvalifikacije.