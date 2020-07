Vujović predsedniku Vučiću: Nisi lastnik mojega življenja

"Na dan, ko je predsednik Aleksandar Vučić znova namignil možnost o uvedbi karantene in policijske ure, mi je počil film in sem rekel: 'Alo, bre, nisi ti lastnik mojega življenja'," je Vujović povedal za Direktno.rs, ki ga ta opisuje kot "najboljšega rokometaša vseh časov".

"Če Vučić uvede diktaturo, ga bodo državljani kaznovali. Od mene si zahteval, naj ohranim socialno distanco, in sem jo ohranjal, od četrtka do ponedeljka nisem izstopil iz hiše, to sem upošteval. Zaradi policijske ure nisem smel na svoj vikend po zdravila, obenem pa so se po mestu smeli gibati ljudje sumljivega značaja. Nato so nenadoma odpravili policijsko uro in vse preventivne ukrepe. Ko je bilo volitev konec, so ljudi začeli kriviti za eskalacijo epidemije koronavirusa. No, jaz bom prvi, ki ne bo sprejel nove policijske ure in karantene," je bil nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović brez dlake na jeziku.

Vujović meni, da si Srbi zaslužijo boljšega predsednika od Aleksandra Vučića. "Pogosto sem odsoten iz države in verjamem, da bi ljudje, ki tukaj jedo kruh, morali sami odločati o svoji usodi. Morali bi jim dovoliti svobodne in poštene volitve. Želim si, da imajo vsi otroci, seveda tudi moji, svojo prihodnost v Srbiji. Za to se zavzemam," je svojo politično vizijo predstavil nekdanji slovenski rokometni selektor, ki je trenutno v Šabcu.