Vujović: Pripeljali so me zaradi karakterja, zdaj jih pa moti

"Nisem več selektor Slovenije. Ne vem, kaj bo pisalo v uradnem sporočilu, ampak moj odnos do igralca med minuto odmora je sprožil odpor nekaterih reprezentantov," je za makedonski portal g-sport.mk povedal Veselin Vujović in dodal: "Pripeljali so me zaradi karakterja, zdaj jih pa moti." Slovenija je pod taktirko 58-letnega črnogorskega strokovnjaka osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017, šesto mesto na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 ter osmo mesto na evropskem prvenstvu na Hrvaškem 2018 in 14. na evropskem prvenstvu na Poljskem 2016. Naša krovna rokometna zveza je ob odstavitvi Vujovića v sporočilu za javnost zapisala, da je po več kot štiriletnem sodelovanju v zadnjem času postopoma začelo prihajati do zasičenosti znotraj reprezentance, ki bi lahko pomenila pomembno omejitev in preveliko tveganje za evropsko prvenstvo na Švedskem, Norveškem in v Avstriji januarja prihodnje leto in druge nastope reprezentance.

Predsedstvo RZS je tako ocenilo, da je v luči prihajajočih izzivov prišel čas za spremembe, ki bi naj ohranile slovenski rokomet na dosedanji visoki ravni. Rokometna zveza Slovenije bo v skladu s postopki svojih organov novega selektorja moške članske reprezentance izbrala do sredine meseca decembra. Slovenija bo priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 9. in 26. januarjem 2020 na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, pričela 26. decembra v Zrečah, na tem tekmovanju pa bo lovila zadnji vlak za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. V prvem delu bo nastopila v skupini F v Göteborgu, v njej so še Švedska, Švica in Poljska, v primeru preboja v drugi del tekmovanja - vanj se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih skupin - pa se bo križala z izjemno močnima skupinama D in E, v katerih so nekatere velesile mednarodnega rokometa, kot so Francija, Danska in Norveška.

Slovenija bo prihodnje leto dvanajstič nastopila na zaključnem turnirju stare celine. Doslej najboljšo uvrstitev je dosegla na domačem EP 2004, ko je osvojila odličje srebrnega leska. Na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 12., na Poljskem 2016 pa 14. mesto.