Vujović za svojega pomočnika imenoval Zormana, na EP po olimpijsko vozovnico

Vodstvo RZS je po neprepričljivih junijskih predstavah reprezentance proti Latviji in Estoniji napovedovalo določene spremembe, pred najbolj pomembnim turnirjem v tej sezoni pa povleklo nekatere poteze in na mesto pomočnika imenovalo Uroša Zormana. To dolžnost je v minulem obdobju selektorja Vujovića imel Uroš Šerbec, v naslednjem pa jo bo opravljal Zorman, ki je pomočnik slovitega Talanta Dušebajeva pri poljskem prvaku Vive Kielce. Ob tem je pisarna zveze opravila pogovora z Markom Bezjakom in Sebastianom Skubetom, oba igralca sta izrazila pripravljenost in željo po igranju za reprezentanco.

Slovenija bo na evropskem prvenstvu, ki bo med 9. in 26. januarjem 2020 na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, lovila zadnji vlak za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. V prvem delu bo nastopila v skupini F v Göteborgu, v njej so še Švedska, Švica in Poljska, v primeru preboja v drugi del tekmovanja - vanj se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih skupin - pa se bo križala z izjemno močnima skupinama D in E, v katerih so nekatere velesile mednarodnega rokometa, kot so Francija, Danska in Norveška.

Slovenija bo prihodnje leto dvanajstič nastopila na zaključnem turnirju stare celine. Doslej najboljšo uvrstitev je dosegla na domačem EP 2004, ko je osvojila odličje srebrnega leska. Na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 12., na Poljskem 2016 pa 14. mesto.