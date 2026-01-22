Vujović: Zorman s Slovenijo dela čudeže. Vsaka točka v Malmöju bo uspeh

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Črnogorec Veselin Vujović do najmanjših detajlov pozna igro slovenskih rokometašev, nekatere člane zdajšnjega roda pa je tudi popeljal do bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017. Nič čudnega da 60-letni nekdanji najboljši igralec na svetu po izboru IHF, pisalo se je leto 1988, lahko in sme komentirati dogajanje v in izven slovenske reprezentance.

Veselin Vujović in slovenska rokometna reprezentanca FOTO: AP

"Mojemu nekdanjemu "teamu" gre odlično na tem EP. Slovenci so brez desetih prvokategornikov pravo odkritje EP. Na vsaki tekmi so imeli določene težave, toda na koncu v drugi del nosijo dve točki in imajo na kontu tri zaporedne zmage," je v pogovoru za Sportske novosti "ugotovil" nekdanji slovenski selektor, ki rezultate Slovenije "sodi" kot nerealno dobre.

"Slovenija je dobesedno brez pol reprezentance prišla na EP, Zorman pa dela odličen posel. Dobili so Črno Goro v dramatični končnici, zaostajali za devet golov proti Švici in na koncu gladko dobili, podobno so se trudili proti Fercem in na koncu celo osvojili skupino. Svoje so z uvrstitijo v drugi del EP že naredili, vsaka točka v Malmöju bo za Slovence uspeh," je prepričan Vujović, ki je nazadnje vodil Katar, sedaj pa je brez dela.

Veselin Vujović je leta 2017 s Slovenijo po epski zmagi proti Hrvaški osvojil bron. FOTO: Miro Majcen

"Imam več časa za spremljanje. Uživam, ko gledam Slovenijo. Reprezentance naše bivše skupne države se lahko veliko naučijo od Slovencev. Sploh Črnogorci in Srbi, ki so spet razočarali. Še posebej z odnosom," je nadaljeval Vujo, ki je Slovenijo vodil od leta 2015 do 2019.

"Miha Zarabec, Tadej Kljun, Rok Ovniček, Matic Grošelj, Mitja Janc, Jaka Malus, Blaž Blagotinšek, Nejc Cehte, Matej Gaber, Klemen Ferlin, Aleks Vlah in še koga sem gotovo pozabil, niso na EP. Vsaki, še tako resni reprezentanci, bi se poznala odsotnost takšnega števila igralcev, Slovenija pa je nanizala tri zmage z zelo premešano, oziroma oslabljeno zasedbo. Vsaka ji čast," je v pogovoru za hrvaške SN dodal Vujović, ki razkriva, da je blizu prevzema japonske izbrane vrste.

Tekma Švedska - Slovenija pred točno desetimi leti. Veselin Vu8jović selektor, Uroš Zorman pa ideolog igre reprezentance. FOTO: AP

"Čakam na zadnjo ponudbo," je dodal 64-letni Črnogorec, ki je v odličnih odnosih z njegovim naslednikom na klopi Slovenije Urošem Zormanom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Urošu moj slog vodenja ekipe nikoli ni bil všeč, zdaj pa vidim, da mi je čedalje bolj podoben in me v celoti posnema," je v šaljivem tonu nekoč dejal Vujović in priznal, da se občasno sliši z Zormanom. "Iz slovenskega rokometnega rodu pod mojim vodstvom je Zorman edini igralec, ki ima karakter za trenersko delo. Njegovo rokometno znanje je ogromno, potrebuje le čas, da postane zares velik trener," je o Zormanu pred kratkim dejal Vujović, ki ga ceni tudi zaradi uvajanja določenih novosti v igri.

"Čas bo najboljši pokazatelj Zormanovih novosti na taktičnem področju. Zelo spoštujem takšne poskuse, že dolgo časa jih ni bilo na rokometnem področju. Uroš je pokazal, da gre za resnega trenerja," je še na koncu dodal Veselin Vujović.