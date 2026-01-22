Naslovnica
Drugi športi

Vujović: Zorman s Slovenijo dela čudeže. Vsaka točka v Malmöju bo uspeh

Ljubljana, 22. 01. 2026 10.17 pred 58 minutami 3 min branja 5

Avtor:
Marko Juvan
Slovenija - Češka - 11

Veselin Vujović je pred leti s slovensko rokometno reprezentanco po epski zmagi nad Hrvati, bil je to eden večjih preobratov na velikih rokometnih tekmovanjih, osvojil bronasto odličje na svetovnem prvenstvu. Pisalo se je leto 2017. Nekdanji slovenski selektor je v pogovoru za hrvaške medije komentiral tudi rezultate njegovih bivših varovancev, ki jih vodi prijatelj Uroš Zorman. Črnogorec je navdušen, kako se oslabljena in pomlajena slovenska izbrana vrsta "kaže" na severu Evrope.

Črnogorec Veselin Vujović do najmanjših detajlov pozna igro slovenskih rokometašev, nekatere člane zdajšnjega roda pa je tudi popeljal do bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017. Nič čudnega da 60-letni nekdanji najboljši igralec na svetu po izboru IHF, pisalo se je leto 1988, lahko in sme komentirati dogajanje v in izven slovenske reprezentance.

Veselin Vujović in slovenska rokometna reprezentanca
FOTO: AP

"Mojemu nekdanjemu "teamu" gre odlično na tem EP. Slovenci so brez desetih prvokategornikov pravo odkritje EP. Na vsaki tekmi so imeli določene težave, toda na koncu v drugi del nosijo dve točki in imajo na kontu tri zaporedne zmage," je v pogovoru za Sportske novosti "ugotovil" nekdanji slovenski selektor, ki rezultate Slovenije "sodi" kot nerealno dobre. 

"Slovenija je dobesedno brez pol reprezentance prišla na EP, Zorman pa dela odličen posel. Dobili so Črno Goro v dramatični končnici, zaostajali za devet golov proti Švici in na koncu gladko dobili, podobno so se trudili proti Fercem in na koncu celo osvojili skupino. Svoje so z uvrstitijo v drugi del EP že naredili, vsaka točka v Malmöju bo za Slovence uspeh," je prepričan Vujović, ki je nazadnje vodil Katar, sedaj pa je brez dela.

Veselin Vujović je leta 2017 s Slovenijo po epski zmagi proti Hrvaški osvojil bron.
FOTO: Miro Majcen

"Imam več časa za spremljanje. Uživam, ko gledam Slovenijo. Reprezentance naše bivše skupne države se lahko veliko naučijo od Slovencev. Sploh Črnogorci in Srbi, ki so spet razočarali. Še posebej z odnosom," je nadaljeval Vujo, ki je Slovenijo vodil od leta 2015 do 2019.

"Miha Zarabec, Tadej Kljun, Rok Ovniček, Matic Grošelj, Mitja Janc, Jaka Malus, Blaž Blagotinšek, Nejc Cehte, Matej Gaber, Klemen Ferlin, Aleks Vlah in še koga sem gotovo pozabil, niso na EP. Vsaki, še tako resni reprezentanci, bi se poznala odsotnost takšnega števila igralcev, Slovenija pa je nanizala tri zmage z zelo premešano, oziroma oslabljeno zasedbo. Vsaka ji čast," je v pogovoru za hrvaške SN dodal Vujović, ki razkriva, da je blizu prevzema japonske izbrane vrste. 

Tekma Švedska - Slovenija pred točno desetimi leti. Veselin Vu8jović selektor, Uroš Zorman pa ideolog igre reprezentance.
FOTO: AP

"Čakam na zadnjo ponudbo," je dodal 64-letni Črnogorec, ki je v odličnih odnosih z njegovim naslednikom na klopi Slovenije Urošem Zormanom.

"Urošu moj slog vodenja ekipe nikoli ni bil všeč, zdaj pa vidim, da mi je čedalje bolj podoben in me v celoti posnema," je v šaljivem tonu nekoč dejal Vujović in priznal, da se občasno sliši z Zormanom. "Iz slovenskega rokometnega rodu pod mojim vodstvom je Zorman edini igralec, ki ima karakter za trenersko delo. Njegovo rokometno znanje je ogromno, potrebuje le čas, da postane zares velik trener," je o Zormanu pred kratkim dejal Vujović, ki ga ceni tudi zaradi uvajanja določenih novosti v igri.

"Čas bo najboljši pokazatelj Zormanovih novosti na taktičnem področju. Zelo spoštujem takšne poskuse, že dolgo časa jih ni bilo na rokometnem področju. Uroš je pokazal, da gre za resnega trenerja," je še na koncu dodal Veselin Vujović.

rokomet slovenija veselin vujović uroš zorman

Marovt: Glavna naloga bo zaustaviti našega Mujanovića

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
n0rc
22. 01. 2026 11.15
Ali se samo meni zdi, ampak 1 skupina je neprimerljivo močnejša kot 2.
Odgovori
0 0
motorist_mb
22. 01. 2026 11.12
Samo res kira borba vseh pubecov 💪
Odgovori
+1
1 0
Kriss-slo
22. 01. 2026 10.50
normalno...amapak navijaci zenskih skokov pa vendarle vedo ,da temu ni tako..zanimivo je nekaj..mal sem bral srpske komentarje po porazu z avstrijo..95% krivijo enega izmed igralcev..trenerja se prakticno ne omenja..narod s samozavestno mentaliteto bo racionalni razmislil ,kdo je dejansko krivec..medtem ko enega zak.omplesanega janezka tovrstne stvari prizadanejo in krivce iscejo drugje..ces v nas slovencih pa ze ne more bit problem..seveda te b..i tudi ne razumejo, da trener prinasa 10% dodane vrednosti neke ekipe..to vkljucuje taktiko ,motivacijo itd..se pravi vecina je na igralcih..ce pogledamo smesne lojzete na tribunah,kar predstavlja naso genetiko potem je jasno od kje vsi te manjvrednostni in ostali kompleksi..in od kje ta prestrasena mentaliteta,ko so pd pritiskom..prototip te menatlitete je tekma s svico..zaceli v krcu zaradi pritiska..ko so bili odpisani se v podzavesti pritisk zmanjsa in zacnejo igrat..zakaj proti fercem drugacen zacetek?..zato ,ker so bili ze uvrsceni v 2 krog in zato mnogo manj pritiska..VUJOVIC JE EDINI TRENER OD EKIPNIH SPORTOV ,KI JE JAVNO KOMENTIRAL ,KAJ JE VIDEL V OCEH IGRALCEV PRED NEKO KLJUCNO TEKMO...STRAH...
Odgovori
+0
1 1
Kriss-slo
22. 01. 2026 11.01
kaj to jaz sploh pisem ,ker tega itak noben ne razume..to je za vas znanstvena fantastika..vse kar znate je stisnt minus...nej se kdo najde z argumenti..sicer ga bom itak utisal ampak vseeno lahko kdo proba..najraje bi videl @mackona..da ga postavm na realna tla
Odgovori
-1
0 1
JApajaDAja
22. 01. 2026 10.44
vujović je v reprezentančni rokomet r slo zabil odličen temeljni kamen !
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
