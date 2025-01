Vujović za slovenske medije nekaj, za Hrvaške pa povsem drugo: Za vse sta kriva neizkušena sodnika

Rokometaši so po nedeljskem zmagoslavju v Umagu proti Alžircem s 37:32 v Kopru ugnali še Katarce, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Zadnji preizkus znanja pred začetkom SP jih čaka v petek v zagrebški Areni, kjer se bodo pomerili s Hrvati. Tekma v dvorani Bonifika je zaznamoval tudi incident ob koncu, ko je letelo vse v prek in je prišlo do ruvanja med igralci. Vse to pa posledica brce enega izmed Katarcev. Vujović je v pogovoru za hrvaške medije za incident okrivil sodnika ...

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert











Veselin Vujović icon-picture-layer-2 1 / 7

V 53. minuti obračuna v dvorani Bonifika je zavrelo na igrišču, potem ko je prvi strelec Katarja Frankis Marzo brcnil Blaža Janca.

Slovence po dveh zmagah proti Alžircem in Katarcem zadnja pripravljalna tekma čaka v petek proti Hrvatom v Zagrebu. V hrvaško prestolnico se bodo znova vrnili 14. januarja. V skupinskem delu mundiala jih najprej čakajo tekmeci iz Kube, Zelenortskih otokov in Islandije.

Na igrišče so stopili vsi igralci obeh izbranih vrst in se začeli prerivati, po nekajminutni prekinitvi pa sta sodnika Žan Pukšič in Miha Satler katarskemu igralcu pokazala rdeči karton. Nekdanji selektor Slovenije Veselin Vujović, ki je z našimi leti 2017 osvojili bron na SP, je po tekmi našemu novinarju Maticu Flajšmanu objokoval incident in se tudi posul s pepelom ter izrazil žalost, jezo in ogorčenje nad potezo svojega varovanca, pa je hrvaškim medijem, natančneje net.hr zadevo razlagal povsem drugače.

"Žal mi je, da je ta mali incident malce pokvaril ta lep dogodek, kljub temu pa je Katar v 45 minutah pokazal, da lahko igra resen rokomet. Slovenija je v tem trenutku boljša reprezentanca, ima več kvalitetnih igralcev in daljšo klop. Slovenija je ena izmed ekip, ki bi lahko presenetile na svetovnem prvenstvu," se je neljubega dogodka v izjavi za 24ur.com dotaknil tudi katarski selektor Veselin Vujović, za Hrvate pa milo rečeno malo drugače ... "Prišlo je do hudega pretepa, tekmo pa sta sodila dva zelo mlada sodnika iz Slovenije, ki sta povsem izgubila kontrolo nad tekmo," je sprva dejal Vujo in se ni zaustavil. "Takšne stvari, kot je bil ta incident, se ne smejo zgoditi, jasno pa je, da bi tekmo morala soditi izkušenejša sodnika."

Veselin Vujović in Uroš Zorman pred tekmo na Bonifiki. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Veselin Vujović je kot kaže gledal tudi drugo tekmo ... "Za večji del tekme lahko rečem, da smo bili dobri. Ob tem smo večino tekme bili v rezultatski prednosti. Bili smo najmanj enakovredni. Končni izid ni realen," je prepričan 63-letni strokovnjak. "Ni mi bil všeč tisti incident. Tekmo bi morala soditi bolj izkušena delivca pravice. Po mojem sodnika ne bi smela biti Slovenca. Morda iz BiH, Hrvaške, skratka iz regije, ne pa domačina."

Ob tem je Veselina Vujovića zmotilo še nekaj. "Tudi če ne bi, oziroma nista hotela, sta podzavestno "nagrajevala" domačo reprezentanco. Avtoriteti Boruta Mačkovška, Blaža Janca, Uroša Zormana in drugih, se enostavno nista mogla upreti," je pogovor za net.hr končal Vujović.

Veselin Vujović na tekmi v Kopru FOTO: Damjan Žibert icon-expand