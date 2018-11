Zastarela pravila: rokometne legende zahtevajo spremembe

Prihodnost rokometa ni ravno rožnata, v kolikor se pravila igre ne bodo nekoliko spremenila. Lino Červar , Alfred Gislasson , Gudmundur Gudmundsson , Toni Girona in tudi selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović, so na najrazličnejših seminarjih že glasno povedali, da je potrebna sprememba pravil. Da je v prvi vrsti potrebno časovno omejiti napad. A če tako zvezdniški trenerji ne morejo ničesar spremeniti je očitno potrebno o tem pogosteje govoriti na glas, da bi kdo slišal.

Omenjenim rokometnim strokovnjakom se je kot zadnji pridružil danski trener Nikolaj Jacobsen, selektor Danske reprezentance in trener nemškega velikana Rhein Neckar Löwna. "V kolikor bo v rokometu tudi v prihodnje tako, bo po mojem prepričanju postajal vse bolj dolgočasen. Preveč napadov traja debelo minuto oz. dve," je po zadnjem prvenstvenem obračunu predstavnikom medijev razlagal Danec in dodal: "Napad je potrebno omejiti, kot je primer košarka. Denimo na 40 sekund. To bi prineslo več neizdelanih strelov na gol. V kolikor bomo nadaljevali, kot doslej, bo rokomet izgubil vso atraktivnost, ki jo premore."



Mednarodna rokometna zveza (IHF) se na Jacobsenove besede še ni odzvala in vprašanje, če se sploh bo. Tako Evropska rokometna zveza, kot tudi IHF, sta namreč organizaciji, ki nista najbolj naklonjeni novostim.