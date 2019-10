Lučka Rakovec in Janja Garnbret na vrhu kvalifikacij tekme na Kitajskem

V ženskih kvalifikacijah so štiri tekmovalke preplezale obe kvalifikacijski smeri do vrha. Med temi sta tudi dve Slovenki, svetovna in evropska prvakinja v disciplini Janja Garnbretin Lučka Rakovec, ki si najboljši dosežek kvalifikacij delita z Japonko Ai Mori in vodilno v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, petnajstletno Južnokorejko Chaehyun Seo. V drugi kvalifikacijski smeri je vrh osvojilo kar 22 tekmovalk, glavna razlika se je ustvarila v prvi kvalifikacijski smeri, v kateri je 14 tekmovalk padlo na gibu 35+, tudiMia Krampl.

Moške kvalifikacije za osmerico na obeh vrhovih niso predstavljale težav. Med vodilnimi je tudi vodilni v seštevku pokala ČehAdam Ondra. Zato pa sta med osmoljenci kvalifikacij Slovenca, ki bosta nedeljski moški polfinale spremljala kot gledalca. Slovenca sta bila med 35 tekmovalci, ki so drugo kvalifikacijsko smer preplezali do vrha. V drugi je Anžeta Peharcazgolj en gib, dosegel je višino 32+, ločil od napredovanja v polfinale. Kruder pa je bil od polfinala oddaljen tri gibe. Peharc je tekmovanje končal na 27., Jernej Kruder pa na 31. mestu.