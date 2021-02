Pivovarji lahko tudi proti velikim: Barca se je tresla v Zlatorogu

Celjski rokometaši so pred dvobojem proti tradicionalnim tekmecem iz Barcelone optimistično napovedovali zmago. V prvi polovici tekme je kazalo, da lahko uresničijo svoj drzen načrt, saj so imenitne tekmece s Pirenejskega polotoka na trenutke povsem zasenčili in si priigrali tri gole prednosti (14:11). V drugi polovici dvoboja jim niso bili kos, po hudem boju so v prelomnih trenutkih dvoboja malenkostno popustili in doživeli deveti poraz v skupinskem delu, medtem ko je Barcelona tudi na svojem trinajstem dvoboju osvojila obe točki. "Rad bi se zahvalil ekipi Barcelone za pošteno in dobro tekmo. Zelo sem zadovoljen z igro v prvem delu tekme, bili smo agresivni v obrambi in disciplinirani v napadu. Vedeli smo, da bo drugi polčas težji. Ponosen sem na svoje fante, saj smo zaostajali, a smo se uspeli pobrati in ujeti nasprotnika. Na zadnjih tekmah kažemo res dober karakter na igrišču,"je za uradno spletno stran celjskega kluba dejal trener Ocvirk. "Bila je izjemno težka tekma. V drugem delu srečanja smo potrošili preveč energije, da smo ponovno ujeli nasprotnika, in mislim, da nas je to ob koncu stalo večjega uspeha. Menim, da smo danes odigrali res dobro tekmo, in se že veselimo srečanj, ki prihajajo,"pa je dodal prvi celjski strelec Domen Novak.