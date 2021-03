Sedemkratni prvaki so v Laškem trepetali: 'Vedno bližje smo jim'

Evropska nogometna zveza (Uefa) je za tokratno kvalificiranje za evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. Dvaintrideset reprezentanc igra v osmih skupinah, v vsaki se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si bo zagotovilo osem prvakinj skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerila še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin. "Čestitam ekipi, dali smo vse, kar imamo. Pokazali smo, da smo konkurenčni najboljšim na svetu. Imamo dobro prihodnost. Odlično smo se držali do gola, niso imeli resnejših priložnosti, potem smo povedli iz protinapada. Iz odbitka so izenačili, potem pa smo pod pritiskom dobili še gol za 1:2. Španija je na koncu zasluženo zmagala," je po tekmi za uradno spletno stran NZS dejal selektor Tomislav Horvat. "Približujemo se. Vedno pa nam zmanjka moči za zadnji korak, da v ključnem trenutku izkoristimo zadnje podaje in priložnosti. Večino časa so imeli žogo v svoji nogah, napad je najboljša obramba. Vseeno smo dobro držali (nizko) obrambo," pa je dejal izkušeni Kristjan Čujec. V taboru večkratnih evropskih in svetovnih prvakov so bili po tesni zmagi v Laškem polni hvale na račun Slovencev."Za nami je zahtevna tekma, kot so vse proti Sloveniji. Težko smo prišli do pomembne zmage, ki nas že uvršča na evropsko prvenstvo," je povedal selektor Španije Fede Vidal.

Izid, kvalifikacije za EP 2022:

Slovenija – Španija 1:2 (1:0)

1:0 Hozjan 18., 1:1 Chino 24., 1:2 Chino 38.