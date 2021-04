V Avstraliji na tekmi rekordnih 78.000 gledalcev

Na tekmi lige avstralskega nogometa med ekipama Collingwood in Essendon se je na stadionu Melbourne Cricket Ground po podatkih upravljalca objekta zbralo natančno 78.311 gledalcev. To je sicer manj, kot so v vodstvu avstralske lige AFL pričakovali, saj so pred tekmo dobili dovoljenje oblasti, da lahko gledalci objekt zasedejo 85-odstotno, na stadionu pa je v običajnih okoliščinah prostora za 100.000 navijačev. Odkar so po vsem svetu v veljavi bolj ali manj stroge omejitve pri vstopu gledalcev na stadione, je ta številka tako verjetno najvišja od izbruha pandemija lani spomladi. V Avstraliji in na Novi Zelandiji sproščajo ukrepe in dovoljujejo vse večje število gledalcev tudi na športnih prireditvah. Novembra lani so tako na tekmi v ragbiju v Brisbanu ogled dovolili 49.000 gledalcem, na Novi Zelandiji pa jih je bilo prav tako na tekmi v ragbiju doslej največ 46.000 na stadionu v Dunedinu.

Po poročanju časnika Daily Mailso marca na dveh tekmah v kriketu v indijskem Ahmedabadu na stadionu Narendra Modi dovolili ogled 67.200 oziroma 66.352 gledalcem. Ta objekt je sicer največji stadion za kriket na svetu, sprejme lahko 132.000 gledalcev.