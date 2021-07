Slovenke prvi del domačega EP zaokrožile s tremi gladkimi porazi

Slovenska ženska reprezentanca do 19 let je v dvorani Golovec na tekmi tretjega kroga skupinskega dela evropskega prvenstva gostila Švicarke, ki so po petkovi zmagi nad Dansko še upale na uvrstitev v boje za osvojitev naslova prvaka, medtem ko je Slovenija svoje sanje o napredovanju morala opustiti že po zmagi Danske nad Nemčijo. Slovenska zasedba je bila v uvodnih minutah enakovreden tekmec. V začetnem delu tekme smo v Celju spremljali hitro in dinamično rokometno predstavo, po dobrih sedmih minutah je rezultat znašal 4:4. Švicarke so si nato v 12. minuti ustvarile dva zadetka prednosti, ki so jo do 17. minute podvojile, nato pa se več niso ozirale nazaj. Izbranke selektorja Gašperja Kovača so švicarske rokometašice poskušale ujeti z različnimi taktičnimi zamislimi v napadu in borbo v obrambi, a se jim niso uspele približati. V 44. minuti so rokometašice v modro-zelenih dresih prvič zaostale z dvomestnim številom golov, čemur je botrovalo tudi nevsakdanje veliko število slovenskih strelov, ki so končali v vratnicah švicarskega gola. Reprezentantke Slovenije so ob koncu obračuna Švicarkam športno priznale poraz z 20:34. "Težko je karkoli reči. V tekmo smo stopili na način, da nismo odigrali stvari, ki smo jih pripravljali. Pripravili smo se na vsake tekmice in vedeli, na kak način igrati proti njim. Enostavno nismo taktično dovolj zreli, ko pa zmanjka taktične zrelosti, pa zmanjka tudi fizične moči. Upamo, da bomo strnili vrste, se zbudili in začeli igrati," je po tretjem zaporednem porazu za uradno spletno stran RZS dejal selektor Gašper Kovač.