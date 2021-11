Čvrst odpor proti tretji reprezentanci sveta hrabri Slovenke

Kljub vsem neprijetnostim so reprezentantke v treninge vstopile izjemno motivirane in optimistične, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. V Španiji bodo uvodoma nastopale v zahtevni skupini A v Granollersu, kjer se bodo pomerile s Črnogorkami (3. december), Francozinjami (5. december) in Angolkami (7. december). V pripravah na SP bodo (so) Slovenke odigrale dve tekmi s Hrvaško. Prvo so, po odlični igri večji del dvoboja, izgubile šele v končnici tekme v Poreču. "Bolj kot končni rezultat je pomembno to, da smo vse igralke tekmo odigrale po najboljših močeh in izkoristile svojo priložnost. Menim, da smo se izkazale, je pa v naši igri še precej prostora za napredek. V soboto gremo po zmago," za uradno spletno stran sporoča članica Krima Mercatorja Nataša Ljepoja. "Na začetku sem bila zaradi debija nekoliko nervozna. Z dekleti smo dokazale, da nobeni ekipi proti nam ne bo lahko. Na treningih smo veliko poudarka dali igri v obrambi, kar se je na igrišču tudi pokazalo. Vsi se zavedamo kakovosti hrvaške reprezentance, a upam, da se bo v soboto tehtnica prevesila na našo stran," je za spletno stran Zveze dodala debitantka Petra Kramar.