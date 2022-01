Fetić: Imamo dobro zmes izkušenih in mladih igralcev

Alen Fetić je eden najbolj izkušenih in prepoznavnih članov slovenske reprezentance v futsalu v zgodovini. Pri 119 tekmah in 48 golih v dresu Slovenije bo prihajajoče evropsko prvenstvo na Nizozemskem zanj že peto po vrsti. Slovenija igra v prvem delu EP proti Italiji, Finski in Kazahstanu. Napredujeta prvi dve ekipi.

icon-expand Slovenija bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič FOTO: Damjan Žibert

Slovenija bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, doslej se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije vzorno gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci. Doslej sta reprezentanco na EP vodila dva selektorja: Darko Križman (2003.) in Andrej Dobovičnik (2010., 2012., 2014., 2016., 2018.), Tomislav Horvat pa se bo v tej vlogi predstavil premierno. Med tiste najbolj izkušene in v najtežjih tekmah preizkušene zagotovo sodi naš reprezentant Alen Fetić. Pri 119 tekmah in 48 golih v dresu Slovenije, bo to zanj že 5. evropsko prvenstvo. "Zadovoljen sem s formo. Za mano je del sezone v Italiji, kjer sem v Serie A zbral 14 nastopov (tam igra za ekipo Syn-Bios Petrarca; op. a.). Osebno sem dokaj zadovoljen z odigranim. Vedno pa je lahko boljše. Čutim pa, da se mi forma dviga," je za uradno spletno stran NZS povedal 30-letni Fetić. "Vesel sem, na tem mestu pohvala Nogometni zvezi Slovenije, da smo imeli minule dni organizirane priprave. Težko je iti z dvema treningoma na EP, po takih pripravah, kot so bile minule dni v Litiji, pa je precej lažje," nadaljuje Fetić. "Imeli smo že videoanalizo, vsa pozornost pa je namenjena Kazahstanu," za spletno stran NZS pove izkušeni reprezentant.

icon-expand Alen Fetić FOTO: Damjan Žibert

"Na prvi tekmi prvenstva igramo z ekipo, ki je bila dvakrat zapored 3. na EP, lani pa polfinalist svetovnega prvenstva, zato upravičeno sodi med najboljše tri, štiri ekipe na svetu. Danes so zrela in disciplinirana ekipa, ton igri dajejo brazilski igralci, ki so izjemno kvalitetni, nenormalno pa so zadnja leta napredovali domači igralci," jih pohvali Fetić. "Resnično bo treba biti maksimalno zbran in tekmo odigrati na izredno visoki ravni. Tako kot smo proti Španiji, ki je po mojem mnenju najboljša ekipa na svetu, smo bili na obeh tekmah v kvalifikacijah do 38. minute v igri. Menim, da se s Kazahstanom da igrati. Niso morda ekstra hitra ekipa, kar je za nas dobro. Tudi posebej agresivni niso, a premorejo izjemno futsal znanje. V igro se vključuje vratar Higuita," poudari Fetić, ki spomni, da je Slovenija doslej odigrala dve medsebojni tekmi s Kazahstanom. Leta 2015 je bilo 2:2, pred lani pa 3:4 za Kazahstan.

icon-expand Slovenija bo nastopila v skupini z Italijo, Finsko in Kazahstanomn. FOTO: NZS