3. Pokijev turnir poln presežkov

Kako zelo uspešen in pričakovan je bil 3. Pokijev turnir, so po zaključku najbolj pričali obrazi zadovoljnih otrok, ko so v popoldanskih urah zapuščali dvorano, in objave številnih klubov udeležencev na družbenih omrežjih. Več kot 450 otrok je bilo namreč na turnirju, prišli pa so iz štirih držav, Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Zlatorog je tako v soboto videl kar 110 tekem, ko se je v hramu slovenskega rokometa družilo kar 44 ekip z igralci letnika 2011 in 2012. Ekipe iz Slovenije in tujine so uživale na turnirju mini rokometa, ki je bil organiziran tretjič; ker so morali eno sezono odpovedati zaradi korone, je bilo navdušenje tokrat še toliko večje. Turnir glede na zadovoljstvo udeležencev in organizatorjev gotovo postaja tradicionalen, tudi tokratni pa je postregel s številnimi presežniki. Osnovni namen turnirja je namreč zabava otrok ob rokometu in dodatnem programu, in kot rečeno, je bil ta cilj glede na nasmehe in zadovoljne obraze znova dosežen. V središču pozornosti so seveda tekme na štirih igriščih, a manjkalo ni niti bogatega programa. Otvoritev v zatemnjeni dvorani, darila, ki jih prejme vsak udeleženec turnirja, seveda ne gre brez maskote, po kateri turnir nosi ime, Poki in letos še posebna dodatna ponudba in program v avli dvorane, t. i. Pokitlon ...

Vsega tega seveda ne bi bilo možno organizirati, trdijo na celjski spletni strani, brez pomoči sponzorjev turnirja ter truda številnih organizatorjev, prostovoljcev, Društva rokometnih sodnikov Celje, igralcev mladincev ter kadetov in vseh, ki sodelujejo pri tako velikem projektu. Tokratni turnir so prvič prenašali tudi v živo na klubski TV.

Kot poroča uradna spletna stran celjskega kluba, sta bila namen turnirja druženje in zabava, zato na koncu turnirja znova niso razglasili zmagovalcev – to so bili namreč vsi udeleženci, saj rezultati niso v ospredju. Ekipe so sicer odigrale tudi tekme v razigravanju, a na koncu so vsi igralci prejeli enake medalje, ki so jih podelili igralci članske ekipe Celja Pivovarne Laško, udeleženci pa so prejeli tudi majico turnirja in darila sponzorjev ter še posebno presenečenje – prav vsi so brezplačno vabljeni na ogled junijskega spektakla med RK Celjem Pivovarno Laško in Barcelono.