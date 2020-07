Krimovke že s polno paro na pripravah: 'Sestavili smo dobro ekipo'

Epidemija povzroča preglavice tudi v začetku nove sezone. Predviden potek priprav in pripravljalnih tekem se bo tako vseskozi prilagajal trenutni situaciji, tudi na evropski zvezi pa so že pripravljeni na morebitne težave klubov v državah s slabšo epidemiološko sliko."Dejstvo je, da je iz leta v leto konkurenca močnejša v Evropi, tekme pa vse bolj zahtevne. Nova sezona v Ligi prvakinj bo zelo dolga in čaka nas ogromno zanimivih tekem. Naloga na nobenem evropskem dvoboju ni lahka, a dobro smo sestavili ekipo in verjamem, da se bomo z dobrim delom lahko kosali z vsako tekmico," je po začetku priprav za uradno klubsko spletno stran dejal prvi trener serijskih slovenskih rokometnih prvakinj Uroš Bregar.



Tekme skupinskega dela Lige prvakinj bodo med 13. septembrom in 14. februarjem prihodnje leto. Prve tekme za razvrstitev v četrtfinale bodo 6. in 7., povratne pa 13. in 14. marca. Prve četrtfinalne tekme bodo 3. in 4., povratne pa 10. in 11. aprila. Zaključni turnir bo 29. in 30. maja v Budimpešti.

Vsekakor bodo Ljubljančanke na novo sezono poskušale biti odlično pripravljene, prvi uradni izziv nove sezone pa prihaja že konec avgusta, namesto superpokalnega dvoboja bo na sporedu zaključni turnir Pokala Slovenije.